Nosimy je cały dzień, a rzadko o nich pamiętamy. Te rzeczy też wymagają czyszczenia

Są przedmioty, których używamy niemal bez przerwy, a podczas sprzątania często zupełnie o nich zapominamy.

Niektóre rzeczy mają codzienny kontakt z naszymi dłońmi, twarzą, ubraniami czy różnymi powierzchniami poza domem.

Warto raz na jakiś czas poświęcić kilka minut na ich dokładne wyczyszczenie i odświeżenie.

Nie musisz codziennie szorować całego domu — wystarczy pamiętać o kilku drobnych elementach, które łatwo przeoczyć.

Torebka lub plecak to przedmioty, które mają kontakt z naszymi dłońmi, podłogą, krzesłami i różnymi powierzchniami poza domem. W środku natomiast potrafią gromadzić się okruszki, paragony, kurz i inne drobne zabrudzenia. Raz na jakiś czas warto całkowicie opróżnić torebkę i dokładnie wyczyścić jej wnętrze. Jeśli materiał na to pozwala, można przetrzeć również uchwyty i miejsca, których najczęściej dotykamy.

Nie zapominaj również o portfelu. Można go delikatnie oczyścić zgodnie z zaleceniami producenta, szczególnie jeśli wykonany jest ze skóry lub materiału wymagającego specjalnej pielęgnacji.

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Okulary, słuchawki i etui

Kolejnymi rzeczami są okulary i ich etui. Szkła przecieramy dość często, ale samo etui nie zawsze. Tymczasem w środku może zbierać się kurz i drobne zabrudzenia. Podobnie jest ze słuchawkami, zwłaszcza tymi używanymi codziennie. W przypadku elektroniki trzeba jednak zachować ostrożność i nie zalewać jej wodą. Najlepiej stosować sposób czyszczenia zalecany przez producenta.

Warto również pamiętać o kluczach, etui telefonu czy uchwytach toreb. Nie chodzi o obsesyjne dezynfekowanie wszystkiego każdego dnia, ale o wprowadzenie kilku prostych nawyków. Dzięki temu podczas zwykłego sprzątania zadbasz również o przedmioty, które towarzyszą ci praktycznie przez cały dzień.