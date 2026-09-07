Nosimy je cały dzień, a rzadko o nich pamiętamy. Te rzeczy też wymagają czyszczenia

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-07 10:04

Codziennie sprzątamy blaty, podłogi, łazienkę czy kuchnię, ale są przedmioty, które mimo częstego użytkowania potrafią umknąć naszej uwadze. Dotykamy ich przez wiele godzin, nosimy ze sobą albo mamy bezpośredni kontakt ze skórą, a mimo to nie zawsze pamiętamy o ich regularnym czyszczeniu. Warto więc podczas domowych porządków spojrzeć nieco szerzej.

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Autor: Wygenerowane przez AI
  • Są przedmioty, których używamy niemal bez przerwy, a podczas sprzątania często zupełnie o nich zapominamy.
  • Niektóre rzeczy mają codzienny kontakt z naszymi dłońmi, twarzą, ubraniami czy różnymi powierzchniami poza domem.
  • Warto raz na jakiś czas poświęcić kilka minut na ich dokładne wyczyszczenie i odświeżenie.
  • Nie musisz codziennie szorować całego domu — wystarczy pamiętać o kilku drobnych elementach, które łatwo przeoczyć.

Torebka lub plecak to przedmioty, które mają kontakt z naszymi dłońmi, podłogą, krzesłami i różnymi powierzchniami poza domem. W środku natomiast potrafią gromadzić się okruszki, paragony, kurz i inne drobne zabrudzenia. Raz na jakiś czas warto całkowicie opróżnić torebkę i dokładnie wyczyścić jej wnętrze. Jeśli materiał na to pozwala, można przetrzeć również uchwyty i miejsca, których najczęściej dotykamy.

Nie zapominaj również o portfelu. Można go delikatnie oczyścić zgodnie z zaleceniami producenta, szczególnie jeśli wykonany jest ze skóry lub materiału wymagającego specjalnej pielęgnacji.

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Okulary, słuchawki i etui

Kolejnymi rzeczami są okulary i ich etui. Szkła przecieramy dość często, ale samo etui nie zawsze. Tymczasem w środku może zbierać się kurz i drobne zabrudzenia. Podobnie jest ze słuchawkami, zwłaszcza tymi używanymi codziennie. W przypadku elektroniki trzeba jednak zachować ostrożność i nie zalewać jej wodą. Najlepiej stosować sposób czyszczenia zalecany przez producenta.

Warto również pamiętać o kluczach, etui telefonu czy uchwytach toreb. Nie chodzi o obsesyjne dezynfekowanie wszystkiego każdego dnia, ale o wprowadzenie kilku prostych nawyków. Dzięki temu podczas zwykłego sprzątania zadbasz również o przedmioty, które towarzyszą ci praktycznie przez cały dzień.

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