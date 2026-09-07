Jan Englert i Beata Ścibakówna nie przyszli na występ córki. Wiemy, gdzie bawili się podczas debiutu Heleny w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami": Helena Englert po raz pierwszy na parkiecie Polsatu

Dziewiętnasta edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” rozpoczęła się w niedzielę, 6 września. Dwanaście duetów stanęło do walki o Kryształową Kulę, ale to udział Heleny Englert budził szczególne zainteresowanie. Od jakiegoś czasu plotkowano, że Edward Miszczak bardzo zależał, by młoda aktorka pojawiła się w show, co miało się wiązać z lukratywnym kontraktem.

Ostatecznie Englert zgodziła się na propozycję Polsatu, dołączając do ekipy „Tańca z Gwiazdami”. Przyznała wprost, że udział w telewizyjnym formacie traktuje jako szansę na dotarcie ze swoją muzyką do szerszego grona odbiorców. W tym roku młoda artystka kładzie duży nacisk na karierę wokalną, w czym aktywnie wspiera ją matka. Przypomnijmy, że Beata Ścibakówna z dumą bawiła się na koncercie 26-latki podczas tegorocznego Open'er Festival.

Córka znanej aktorskiej pary poszła w ich ślady, a rodzice zazwyczaj mocno kibicują jej w nowych projektach. Tym razem jednak ani Jan Englert, ani Beata Ścibakówna nie zasiedli na trybunach studia Polsatu, by obejrzeć pierwszy taniec Heleny.

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Helena Englert tańczy, a Jan Englert i Beata Ścibakówna świętują urodziny Stana Borysa

Okazało się, że podczas gdy Helena walczyła o punkty jurorów, jej rodzice celebrowali 85. urodziny Stana Borysa. Uroczystość miała miejsce w warszawskim Teatrze Sabat, prowadzonym przez Małgorzatę Potocką. Wśród zaproszonych gości znalazły się również inne znane postacie polskiego show-biznesu, takie jak Natalia Kukulska, Urszula Dudziak oraz Jan Pietrzak wraz z żoną. Na jubileuszu pojawił się ogromny tort, jednak prawdziwym hitem wieczoru była liczba podarunków. Zgromadzono ich tak dużo, że potrzeba było aż ośmiu osób, by zanieść wszystkie do aut!

Nie ma jeszcze pewności, czy aktorskie małżeństwo zdecyduje się na obecność w studiu podczas kolejnych odsłon „Tańca z Gwiazdami”. Tego scenariusza z pewnością życzyliby sobie twórcy formatu. W kuluarach pojawiają się nawet spekulacje, że Beata Ścibakówna mogłaby wystąpić na parkiecie u boku córki w specjalnym, rodzinnym odcinku.

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