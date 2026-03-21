Julia Wróblewska wspomina mroczne kulisy wczesnej kariery. Ujawniła, co działo się w szkole

Kariera Julii Wróblewskiej rozpoczęła się od ogromnego sukcesu w bardzo młodym wieku. Status ogólnopolskiej gwiazdy zagwarantował jej występ w przebojowej komedii "Tylko mnie kochaj", gdzie zagrała u boku Macieja Zakościelnego. Kinowy hit sprawił, że dziewczynka z dnia na dzień stała się niezwykle popularna i pożądana przez twórców. Wkrótce potem dołączyła do obsady uwielbianego przez widzów serialu "M jak miłość", co zapewniło jej stałą obecność na ekranach telewizorów. Z biegiem czasu aktorka postanowiła jednak całkowicie zmienić ścieżkę zawodową i ostatecznie zrezygnowała z regularnego brylowania w mediach.

Julia Wróblewska o trudnym dorastaniu i ucieczce z show-biznesu

Obecnie dawna gwiazda kina dziecięcego trzyma się z dala od czerwonych dywanów i blasku fleszy. Zamiast kolejnych ról filmowych postawiła na stabilne zatrudnienie w branży technologicznej i spokojną codzienność. Choć konsekwentnie unika medialnego szumu wokół własnej osoby, sporadycznie zgadza się na rozmowy z dziennikarzami, w których chętnie wspomina swoje wczesne kroki w bezlitosnym świecie polskiego show-biznesu.

Podczas jednej z takich rozmów dziennikarze zapytali aktorkę o to, czy z perspektywy czasu podjęłaby tę samą decyzję o rozpoczęciu kariery w tak młodym wieku. Dawna gwiazda "M jak miłość" otwarcie przyznała, że absolutnie nie żałuje obranej niegdyś drogi. Zaznaczyła jednak wyraźnie, że dzisiaj patrzy na zatrudnianie dziecięcych aktorów przez zupełnie inny pryzmat i dostrzega wiele problemów związanych z funkcjonowaniem małoletnich na planach zdjęciowych.

Według aktorki twórcy filmowi muszą znacznie mocniej dbać o kondycję psychiczną zatrudnianych dzieci. Zauważyła, że najmłodsi często odgrywają skrajnie trudne stany emocjonalne, których ze względu na wiek po prostu nie potrafią właściwie przetworzyć. Z tego powodu stała obecność wykwalifikowanego psychologa podczas pracy na planie powinna być absolutnym obowiązkiem, szczególnie podczas kręcenia mrocznych produkcji. Julia Wróblewska opowiedziała również w programie "Dzień Dobry TVN" o swoim szkolnym życiu tuż po kinowej premierze, która przyniosła jej nagłą sławę. Ujawniła, że rówieśnicy wykazywali niezwykle skrajne reakcje na jej codzienne pojawianie się w placówce.

Mimo wszystko tak, ale kilka rzeczy bym zmieniła, szczególnie opiekę psychologa na planie. Moim zdaniem to powinien być wymóg. Dzieci grają emocje, których jeszcze nie rozumieją. Uważam, że dzieci nie mają narzędzi, żeby wyjść z roli tak, jak potrafi to dorosły. Wydaje mi się, że opieka psychologa na planie przy produkcjach bardziej thrillerowych, horrorach, w których też grałam, jest po prostu potrzebna - stwierdziła w "DDTVN".

Jak wyznała przed kamerami, w jej pamięci szczególnie mocno zapisały się chwile, gdy starsze dziewczyny z sąsiadującego gimnazjum szturmowały korytarze, by zdobyć autograf lub pamiątkową fotografię. Wywoływało to ogromne zamieszanie, a natarczywe zainteresowanie przytłaczało młodą aktorkę, która często nie potrafiła poradzić sobie z taką presją. Niektóre incydenty z tamtego okresu do dzisiaj budzą w niej wielkie zdumienie. Aktorka widziała rówieśniczkę tracącą przytomność z wrażenia, a inni fani bez ostrzeżenia rzucali się jej na szyję. Z perspektywy czasu podkreśla, że dla małego dziecka wrzuconego w sam środek gigantycznej popularności, takie zachowania otoczenia stanowią potężne obciążenie psychiczne.

Najdziwniejsze było chyba to, jak po premierze "Tylko mnie kochaj" dzieciaki zachowywały się w szkole. Mieliśmy gimnazjum nad naszą podstawówką. Gimnazjalistki, zakochane wtedy w Maćku (Zakościelnym), chciały mnie dosłownie rozszarpać, nie w sensie nienawiści, tylko bardzo chciały się do mnie dostać, porozmawiać. Było tyle osób, totalny chaos. Miałam też sytuację, kiedy ktoś zemdlał na mój widok, albo kiedy ktoś rzucił się na mnie i zaczął mnie przytulać. Było trochę takich dziwnych akcji - mówiła w programie.