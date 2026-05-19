Zatrzymanie w Warszawie. Policja odkryła magazyn z rzadką różową kokainą Tusi

Magazyn narkotyków na Woli. Policja znalazła amfetaminę, ecstasy i różową kokainę

Sukces kryminalnych z Woli to efekt długotrwałej pracy operacyjnej wymierzonej w stołecznych handlarzy narkotykami. Na celownik śledczych trafiła 37-letnia mieszkanka dzielnicy, którą podejrzewano o posiadanie znacznych ilości nielegalnych substancji. Podczas przeszukania jej mieszkania oraz komórki lokatorskiej, przypuszczenia policjantów potwierdziły się z nawiązką, ponieważ funkcjonariusze odkryli prawdziwy magazyn. Wśród zabezpieczonych środków znalazło się niemal 3 kg amfetaminy, ponad 2 kg tabletek ecstasy, pół kilograma marihuany, przeszło 210 gramów kokainy oraz ponad 200 gramów egzotycznej i niebezpiecznej substancji znanej jako Tusi, czyli „różowa kokaina”.

Kolejne zatrzymanie w Warszawie. 36-latek wpadł z marihuaną

Działania policjantów z Woli nie ograniczyły się jedynie do jednego adresu, ponieważ w tym samym czasie inna grupa funkcjonariuszy prowadziła czynności w drugim lokalu na terenie Warszawy. Równoległe przeszukanie również przyniosło rezultaty, choć na mniejszą skalę niż w przypadku 37-latki. W mieszkaniu kryminalni natrafili na marihuanę, co stało się podstawą do zatrzymania przebywającego tam 36-letniego mężczyzny. Jego rola w całym procederze narkotykowym będzie teraz szczegółowo wyjaśniana w toku prowadzonego śledztwa.

Zarzuty za posiadanie narkotyków i dozór policyjny dla zatrzymanych

Oprócz imponującej ilości narkotyków, policjanci zabezpieczyli także gotówkę w kwocie 3400 złotych i 245 euro, która prawdopodobnie pochodziła z nielegalnej działalności i została zajęta na poczet przyszłych kar. Po zebraniu niezbędnych dowodów, zatrzymany duet, czyli 37-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna, został przewieziony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Tam prokurator przedstawił kobiecie zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, z kolei mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Decyzją prokuratora oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.

Źródło: Policja.pl