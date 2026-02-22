Zhongyan Ning i łyżwiarstwo szybkie: Od porażki w Pekinie do potrójnego podium w Mediolanie. Co stoi za jego złotem?

"W ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Po zdobyciu pierwszego (brązowego) medalu w biegu na 1000 metrów poczułem, że moje życie jest już kompletne” – powiedział 26-letni Ning w wywiadzie dla agencji Xinhua.

Niespodziewany początek medalowej drogi Ning

Zhongyan Ning, chiński łyżwiarz szybki, początkowo nie wierzył w swój sukces na Igrzyskach w Mediolanie. Po zdobyciu brązowego medalu na dystansie 1000 metrów, 26-letni sportowiec poczuł się spełniony, co wyraził w wywiadzie dla agencji Xinhua. W jego ocenie ten rezultat był już wystarczającym osiągnięciem. Jego wypowiedź dla agencji Xinhua podkreślała skalę jego zaskoczenia.

Kolejny brązowy medal, tym razem w wyścigu drużynowym, skłonił go do refleksji nad zmianą koloru krążka. Ning wyraził chęć zdobycia innego odcienia medalu, choć nie spodziewał się, że będzie to od razu złoto. To dążenie stało się motywacją do dalszej walki. Ostatecznie ta motywacja miała przynieść spektakularne rezultaty.

"Uświadomiłem sobie, że muszę zmienić kolor. Nie chciałem kolejnego brązu” – powiedział z uśmiechem. "Ale nigdy nie spodziewałem się, że zmieni się w złoto” - dodał.

Jak Zhongyan Ning pokonał Jordana Stolza?

W finale biegu na 1500 metrów Zhongyan Ning zaskoczył, pokonując Jordana Stolza. Amerykanin, powszechnie uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych młodych łyżwiarzy, zdobył wcześniej tytuły na 500 oraz 1000 metrów. Zwycięstwo Chińczyka było tym bardziej znaczące, że Stolz jest często nazywany "genialnym nastolatkiem". To starcie pokazało jego determinację.

Ning podkreślił, że wymagania energetyczne dla dystansów 500, 1000 i 1500 metrów są diametralnie różne, co sprawia, że osiągnięcie doskonałości na wszystkich trzech jest wyjątkowo trudne. Jego wygrana na 1500 m przełamała dotychczasowe przekonania o dominacji jednego zawodnika w różnych konkurencjach. Chińczyk do końca zachował spokój, mimo że Stolz był początkowo o 1,3 sekundy wolniejszy. Nawet po przekroczeniu linii mety trudno było mu uwierzyć w zwycięstwo.

"Kiedy zobaczyłem, że jest o 1,3 sekundy wolniejszy, wciąż zastanawiałem się, czy uda mu się przyspieszyć tempo. Nawet kiedy przekroczył linię mety, wciąż nie mogłem uwierzyć, że wygrałem” - powiedział.

Historyczny złoty medal dla Azji

Zwycięstwo Ning w biegu na 1500 metrów to pierwszy złoty medal olimpijski dla azjatyckiego łyżwiarza w tej konkurencji. Dystans ten znajduje się w programie igrzysk od 1924 roku. To osiągnięcie ma ogromne znaczenie dla całego kontynentu, zmieniając dotychczasowy układ sił w tej dyscyplinie. Ten historyczny moment zaznaczył nową erę w łyżwiarstwie szybkim.

Dla samego Ning ten sukces jest spełnieniem długoletniego marzenia o olimpijskim złocie. Przyznał, że zawsze dążył do tego celu, a jego realizacja napawa go dumą. Sukces ten potwierdza zmianę w światowym łyżwiarstwie szybkim, gdzie dominacja Holandii staje się coraz bardziej kwestionowana przez inne kraje. W Mediolanie pojawiły się nowe, silniejsze reprezentacje.

"Dla mnie to spełnienie. Zawsze dążyłem do złotego medalu olimpijskiego i teraz ten cel został osiągnięty” - przyznał.

Znaczenie współpracy z holenderskim trenerem

Po wyścigu Zhongyan Ning objął się ze swoim holenderskim trenerem Johanem De Witem, obaj ze łzami w oczach. To emocjonalne spotkanie podkreśliło rolę szkoleniowca w karierze Chińczyka. Trening za granicą okazał się punktem zwrotnym po rozczarowaniu na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. De Wit odegrał kluczową rolę w jego przygotowaniach.

Decyzja o opuszczeniu strefy komfortu i trenowaniu poza ojczyzną była kluczowa. Ning musiał zmierzyć się z napiętym harmonogramem i tęsknotą za domem, jednak priorytetem był start w Mediolanie. Wysoki poziom szkolenia pozwolił mu na pełne zrozumienie celów i sposobów ich osiągnięcia. To doświadczenie znacząco wpłynęło na jego rozwój sportowy.

"Powiedziałam mu, że nie mogę uwierzyć, że to wszystko było prawdziwe” – wspomniał Ning. "Powiedział mi: „Dałaś radę. Byłeś dziś najlepszy””.

Czerpanie inspiracji i plany na przyszłość

Ning czerpał także inspirację od innych mistrzów olimpijskich i medalistów, w tym od holenderskiego weterana Kjelda Nuisa. Nuis, brązowy medalista na 1500 metrów i długoletni idol Chińczyka, wywarł na nim wrażenie swoimi wzlotami i upadkami w karierze. Obaj zawodnicy zaprezentowali się znakomicie w zaciętym finale, jadąc w tej samej parze. Ich rywalizacja była przykładem sportowego ducha.

Poza sportową rywalizacją, między najlepszymi łyżwiarzami nawiązały się przyjaźnie. Ning uczy Nuisa języka chińskiego, otrzymując w zamian lekcje niderlandzkiego. Mimo zdobycia najwyższego szczytu w sporcie, Ning pozostaje realistą i ostrożnie patrzy w przyszłość. Jego kolejnym celem jest obrona tytułu olimpijskiego w ciągu najbliższych czterech lat, zachowując przy tym spokój i pokorę wobec wyzwań.

"Ta „góra” zawsze jest obecna. Nie wiadomo, czy uda się ją przekroczyć następnym razem. Dlatego zachowam spokój. W ciągu najbliższych czterech lat spróbuję ją ponownie przekroczyć. Moim kolejnym marzeniem jest obrona tytułu” – zapowiedział.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.