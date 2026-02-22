Hokej na lodzie Igrzyska 2026: Finał USA – Kanada. Kto zapisze się w historii?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-02-22 6:15

Finał hokeja na lodzie pomiędzy USA a Kanadą będzie ostatnią konkurencją Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026. To niezwykle wyczekiwane starcie o złoty medal w hokeju na lodzie ma szansę dostarczyć kibicom niezapomnianych emocji. W niedzielę odbędzie się również start polskiej biegaczki Elizy Ruckiej-Michałek oraz uroczysta ceremonia zakończenia igrzysk, która odbędzie się w zabytkowej Weronie.

Hokej na lodzie Igrzyska.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Czarny krążek unosi się w powietrzu tuż nad lodową powierzchnią, pokryty drobnymi, białymi drobinkami. Na pierwszym planie widać lód, z zaznaczoną czerwoną linią wzdłuż lewej krawędzi, a za nim żółtą linię, która wyznacza krawędź pola gry. W tle po lewej stronie znajduje się część bramki hokejowej z czerwoną ramą i białą siatką. Tło jest rozmyte, z widocznymi niebieskimi i szarymi barwami oraz pojedynczymi, rozmazanymi światłami.

Finał hokeja USA kontra Kanada

Finałowy mecz turnieju hokeja na lodzie zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Amerykanie czekają na olimpijskie złoto od czasu igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. To wtedy dokonali tak zwanego „Cudu na lodzie”, pokonując reprezentację Związku Radzieckiego w historycznym starciu. Kanadyjczycy natomiast mają na swoim koncie dziewięć tytułów mistrzów olimpijskich w tej dyscyplinie.

Ostatni raz Kanada triumfowała w Soczi w 2014 roku, w turnieju z udziałem gwiazd NHL, co było ostatnim takim występem przed obecnymi igrzyskami. Mecz finałowy między tymi drużynami będzie trzecim kanadyjsko-amerykańskim starciem o złoto w XXI wieku. W 2002 roku w Salt Lake City, kanadyjscy hokeiści zwyciężyli 5:2, a w 2010 roku w Vancouver, będąc gospodarzami, pokonali Amerykanów wynikiem 3:2 po dogrywce. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 14:10 w hali Santagiulia w Mediolanie.

Jakie inne finały zakończą igrzyska?

Przed finałem hokeja na lodzie odbędzie się kilka innych kluczowych wydarzeń, które zakończą igrzyska. Eliza Rucka-Michałek wystartuje w biegu narciarskim kobiet na 50 km techniką klasyczną. Ponadto, widzowie będą świadkami decydujących ślizgów czwórek bobslejowych, gdzie Niemcy powalczą o zdobycie kompletu medali. Emocje zapewni również finałowy mecz turnieju curlingu kobiet, w którym Szwedki zmierzą się ze Szwajcarkami w walce o złoto.

Na ten dzień przeniesiono także finał narciarskiego halfpipe’u kobiet, który pierwotnie miał odbyć się w sobotę, ale został przesunięty z powodu obfitych opadów śniegu w Livigno. Uroczysta ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo zaplanowana jest na godzinę 20:00. Odbędzie się ona w antycznym amfiteatrze w Weronie, stanowiąc symboliczne zakończenie sportowego święta. Podczas tej ceremonii polską flagę dumnie poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz Gabriela Topolska, startująca w short tracku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.