Hokej na lodzie Igrzyska 2026: Finał USA – Kanada. Kto zapisze się w historii?

Finał hokeja USA kontra Kanada

Finałowy mecz turnieju hokeja na lodzie zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Amerykanie czekają na olimpijskie złoto od czasu igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. To wtedy dokonali tak zwanego „Cudu na lodzie”, pokonując reprezentację Związku Radzieckiego w historycznym starciu. Kanadyjczycy natomiast mają na swoim koncie dziewięć tytułów mistrzów olimpijskich w tej dyscyplinie.

Ostatni raz Kanada triumfowała w Soczi w 2014 roku, w turnieju z udziałem gwiazd NHL, co było ostatnim takim występem przed obecnymi igrzyskami. Mecz finałowy między tymi drużynami będzie trzecim kanadyjsko-amerykańskim starciem o złoto w XXI wieku. W 2002 roku w Salt Lake City, kanadyjscy hokeiści zwyciężyli 5:2, a w 2010 roku w Vancouver, będąc gospodarzami, pokonali Amerykanów wynikiem 3:2 po dogrywce. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 14:10 w hali Santagiulia w Mediolanie.

Jakie inne finały zakończą igrzyska?

Przed finałem hokeja na lodzie odbędzie się kilka innych kluczowych wydarzeń, które zakończą igrzyska. Eliza Rucka-Michałek wystartuje w biegu narciarskim kobiet na 50 km techniką klasyczną. Ponadto, widzowie będą świadkami decydujących ślizgów czwórek bobslejowych, gdzie Niemcy powalczą o zdobycie kompletu medali. Emocje zapewni również finałowy mecz turnieju curlingu kobiet, w którym Szwedki zmierzą się ze Szwajcarkami w walce o złoto.

Na ten dzień przeniesiono także finał narciarskiego halfpipe’u kobiet, który pierwotnie miał odbyć się w sobotę, ale został przesunięty z powodu obfitych opadów śniegu w Livigno. Uroczysta ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo zaplanowana jest na godzinę 20:00. Odbędzie się ona w antycznym amfiteatrze w Weronie, stanowiąc symboliczne zakończenie sportowego święta. Podczas tej ceremonii polską flagę dumnie poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz Gabriela Topolska, startująca w short tracku.

