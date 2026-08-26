Zeljko Kopić nowym trenerem Wieczystej Kraków. Zobacz szczegóły jego kontraktu

Zmiany na ławce trenerskiej Wieczystej Kraków

Zeljko Kopić został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Wieczystej Kraków. Chorwacki szkoleniowiec podpisał z klubem ekstraklasy kontrakt, który obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Umowa zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejny rok w przypadku zadowalających wyników. Krakowski zespół zdecydował się na szybką reakcję po ostatnich rozczarowujących występach na ligowych boiskach.

Na stanowisku głównego szkoleniowca Kopić zastąpił zwolnionego niedawno Kazimierza Moskala. Były trener stracił posadę w minioną sobotę, co było bezpośrednim efektem porażki 2:3 w derbowym starciu z Cracovią. Obecnie sytuacja zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej jest niezwykle trudna. Wieczysta zajmuje zaledwie przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Na swoim koncie drużyna zgromadziła dotychczas tylko trzy punkty, co wymusiło na zarządzie radykalne decyzje.

Kiedy zadebiutuje nowy szkoleniowiec z Chorwacji?

Zeljko Kopić ma 48 lat i może pochwalić się bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym na arenie międzynarodowej. W swojej dotychczasowej karierze prowadził wiele uznanych zespołów w Europie. Pracował jako pierwszy trener między innymi w takich klubach jak NK Lucko, Cibalia, NK Zagrzeb, Slaven Belupo oraz Hajduk Split. Prowadził również cypryjski Pafos FC, Dinamo Zagrzeb, bułgarski Botew Płowdiw, a ostatnio zasiadał na ławce Dinama Bukareszt. Jego bogate zagraniczne doświadczenie budzi duże nadzieje w obozie krakowskiej drużyny walczącej o utrzymanie.

Nowy opiekun piłkarzy nie będzie miał dużo czasu na spokojne przygotowanie zespołu. Jego oficjalny debiut na ławce trenerskiej zaplanowano już na najbliższą sobotę. Będzie to spotkanie o ogromnym ciężarze gatunkowym dla całego miasta. Wieczysta zmierzy się w kolejnych derbach Krakowa z zespołem Wisły. To prestiżowe starcie będzie prawdziwym sprawdzianem dla umiejętności nowego trenera oraz aktualnej formy całego zespołu.