Mistrzostwa Polski i Europy w Barzkowicach. Do walki staną nasi medaliści MŚ!

Rywalizacja w ramach dyscypliny timbersport polega na niezwykle szybkim i precyzyjnym wykonywaniu zadań, które w przeszłości stanowiły codzienną pracę drwali. Inicjatywa cyklu STIHL TIMBERSPORTS zamieniła rąbanie drewna w pełnoprawną i fascynującą rywalizację, gdzie o zwycięstwie często decydują ułamki sekund. Uczestnicy posługują się profesjonalnym sprzętem, w tym potężnymi siekierami oraz ręcznymi i spalinowymi piłami. Mierzenie się z ciężkimi kłodami wymaga od nich nie tylko ogromnej siły fizycznej, ale również znakomitej koordynacji ruchowej, świetnej wydolności oraz bezbłędnej techniki wykonania.

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Mistrzostwa Polski i Europy Stihl Timbersports 2026

Tegoroczne zawody organizowane w zachodniopomorskich Barzkowicach mają bardzo wysoki prestiż sportowy. Podczas jednego weekendu kibice będą podziwiać zarówno walkę o najważniejsze trofeum w kraju, jak i pasjonujące pojedynki czołówki europejskich drwali. Zanim jednak do akcji wkroczą doświadczeni seniorzy, swoje umiejętności zaprezentują młodsi adepci w zmaganiach juniorskich.

Sobotnie zmagania, zaplanowane na 12 września, to nic innego jak XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS. Krajowa elita sprawdzi swoje siły łącznie w sześciu bardzo wymagających konkurencjach. Trzy z nich opierają się na wykorzystaniu ostrej siekiery, natomiast pozostałe trzy wymagają mistrzowskiego operowania piłami i zmechanizowanymi pilarkami.

Konkurencje takie jak Standing Block Chop, Underhand Chop oraz Springboard szczegółowo weryfikują technikę rąbania siekierą w rozmaitych pozycjach i nietypowych warunkach. Z kolei zadania nazwane Single Buck, Stock Saw i Hot Saw sprawdzają błyskawiczne i bardzo dokładne cięcie drewna przy pomocy pił. Każdy z tych etapów zmusza do zupełnie innego przygotowania fizycznego, dlatego końcowy triumf zależy w głównej mierze od wszechstronności drwala, jego niezawodnej precyzji oraz umiejętności zachowania wysokiego tempa do samego końca zawodów.

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Polacy powalczą o złoto w Barzkowicach

W poprzednim sezonie po złoty medal mistrzostw kraju sięgnął młody zawodnik Szymon Groenwald, dla którego był to premierowy triumf w wieku zaledwie dwudziestu lat. Wrześniowe zmagania dadzą ostateczną odpowiedź, czy zdoła on obronić ten ważny tytuł i ponownie stanąć na najwyższym stopniu podium. Jego najpoważniejszym konkurentem wydaje się być utytułowany Michał Dubicki, startujący pod przydomkiem Axe Machine, który ma już na swoim koncie aż pięć tytułów mistrza Polski. Oprócz nich w gronie głównych kandydatów do zwycięstwa wymieniany jest również doświadczony Jacek Groenwald, prywatnie ojciec Szymona, a także Krystian Kaczmarek, mogący pochwalić się dwoma krajowymi mistrzostwami.

Niedziela, 13 września, upłynie pod znakiem rywalizacji czołowych zawodników ze Starego Kontynentu, którzy zmierzą się w Mistrzostwach Europy w widowiskowym systemie Trophy. Ten unikalny rodzaj zmagań różni się od standardowych zawodów tym, że drwale rywalizują bezpośrednio w starciach jeden na jednego. Nasze barwy narodowe będą dumnie reprezentować Jacek Groenwald oraz Michał Dubicki.

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Zasady tego formatu przewidują, że każdy startujący musi płynnie i bezbłędnie wykonać zadania w czterech konkurencjach. Zalicza się do nich kolejno Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck oraz Standing Block Chop. Pomiędzy kolejnymi cięciami nie ma ani sekundy na odpoczynek, a całość ekstremalnego biegu trzeba zamknąć w zaledwie dwóch minutach. Zastosowanie brutalnego systemu pucharowego sprawia, że tylko zwycięzca danej pary przechodzi do dalszego etapu turnieju, a pokonany musi wracać do domu.

Ta trudna formuła zmusza sportowców do wykazania się ogromną szybkością, żelazną kondycją i niezwykłą umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Biegłość tylko w jednej specjalności to zdecydowanie za mało, aby marzyć o medalu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zachowanie płynności i całkowite wyeliminowanie pomyłek, ponieważ nawet niewielka strata czasowa może oznaczać bezpowrotne pożegnanie się z mistrzostwami.

Kibice obecni pod Stargardem mogą liczyć na potężną dawkę adrenaliny, błyskawiczne starcia na ułamki sekund i niesamowite widowisko z udziałem siekier. Wydarzenie sportowe w Barzkowicach jest dostępne dla publiczności całkowicie za darmo. Transmisja z zawodów będzie również na bieżąco relacjonowana w internecie na oficjalnym kanale YouTube STIHL Polska.

Szczegółowe informacje o zawodach w Barzkowicach pod Stargardem

Data wydarzenia sportowego: 11-13 września 2026 roku, zmagania od piątku do niedzieli.

11-13 września 2026 roku, zmagania od piątku do niedzieli. Dokładna lokalizacja: Barzkowice niedaleko Stargardu w województwie zachodniopomorskim, teren rozległej polany targowej AGRO POMERANIA.

Barzkowice niedaleko Stargardu w województwie zachodniopomorskim, teren rozległej polany targowej AGRO POMERANIA. Piątek, 11 września, godzina 13:00 – zmagania najmłodszych zawodników w ramach młodzieżowego pucharu Polish International Rookie Cup.

– zmagania najmłodszych zawodników w ramach młodzieżowego pucharu Polish International Rookie Cup. Sobota, 12 września, godzina 13:00 – dwudziesta trzecia edycja Mistrzostw Polski w cyklu STIHL TIMBERSPORTS.

– dwudziesta trzecia edycja Mistrzostw Polski w cyklu STIHL TIMBERSPORTS. Niedziela, 13 września, godzina 14:00 – elitarne Mistrzostwa Europy rozgrywane w szybkiej, pucharowej formule Trophy STIHL TIMBERSPORTS.

– elitarne Mistrzostwa Europy rozgrywane w szybkiej, pucharowej formule Trophy STIHL TIMBERSPORTS. Koszty wejścia: wstęp na trybuny jest całkowicie bezpłatny.

wstęp na trybuny jest całkowicie bezpłatny. Oficjalna transmisja internetowa live na kanale YouTube Stihl Polska: https://www.youtube.com/user/STIHLPolska

Rozgrywki zrzeszone pod szyldem STIHL TIMBERSPORTS to ogólnoświatowe wydarzenia w sportowym rąbaniu i precyzyjnym cięciu drewna. Korzenie tej ekstremalnej rywalizacji sięgają odległej Nowej Zelandii oraz Australii, choć bardzo wcześnie zyskała ona sporą popularność także w lasach Kanady i Stanów Zjednoczonych. Na terytorium Europy profesjonalne zmagania drwali goszczą od 2001 roku, natomiast do naszego kraju regularne zawody zawitały zaledwie dwa lata później.

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