Chorążowie Igrzysk 2026. Kto dumnie poniesie polską flagę w Weronie?

Polscy sportowcy chorążymi Igrzysk 2026

Polski Komitet Olimpijski oficjalnie ogłosił, że chorążymi reprezentacji podczas zbliżającej się ceremonii zamknięcia zimowych Igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026 będą Władimir Semirunnij oraz Gabriela Topolska. To oni dostąpili zaszczytu poniesienia polskiej flagi na finałowej uroczystości. Wybór ten podkreśla ich wkład i osiągnięcia w trakcie trwającej olimpiady. Decyzja PKOl stanowi uhonorowanie wysiłku sportowców.

Władimir Semirunnij wyróżnił się podczas tych igrzysk, zdobywając srebrny medal olimpijski w emocjonującym biegu łyżwiarskim na dystansie 10 000 metrów. Jego sukces jest jednym z najważniejszych polskich osiągnięć na tej edycji imprezy. Z kolei Gabriela Topolska reprezentowała Polskę w wymagającej konkurencji short tracku. Oboje zostali docenieni za swoje występy i postawę sportową.

Gdzie odbędzie się ceremonia zamknięcia Igrzysk?

Uroczystość zakończenia zimowych Igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026 rozpocznie się w niedzielę, zgodnie z harmonogramem. Początek ceremonii zaplanowano na godzinę 20:00 czasu lokalnego. Wydarzenie to odbędzie się w malowniczym antycznym amfiteatrze, zlokalizowanym w historycznej Weronie. To prestiżowe miejsce nadaje pożegnaniu igrzysk wyjątkową oprawę.

Pełna lista zagranicznych gości, którzy pojawią się na ceremonii, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona przez organizatorów. Wiadomo jednak, że obecny będzie premier Francji, Sébastien Lecornu. Jego obecność jest znacząca, gdyż Francja ma być gospodarzem następnych zimowych igrzysk olimpijskich, zaplanowanych na rok 2030. To symboliczne przekazanie pałeczki przyszłemu gospodarzowi, podkreślające międzynarodowy charakter wydarzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.