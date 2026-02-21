Ekstraklasa siatkarzy: Aluron CMC Warta Zawiercie wygrywa. Co przesądziło o zwycięstwie?

Aluron CMC Warta Zawiercie zwycięża w tie-breaku

Spotkanie Ekstraklasy siatkarzy pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie a Energą Treflem Gdańsk było niezwykle zacięte. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 na korzyść gospodarzy, co podkreśla ich determinację. Rozgrywane w Zawierciu starcie dostarczyło kibicom wielu emocji, a walka o każdy punkt trwała do samego końca. Obie drużyny pokazały wysoki poziom gry i wolę walki.

Poszczególne sety dowodziły równowagi sił między zespołami. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał pierwszą partię 25:23, ale goście szybko odpowiedzieli, triumfując 25:21 w drugim secie. Następnie Energa Trefl Gdańsk przejęła inicjatywę, zdobywając trzeciego seta wynikiem 26:24, co zapowiadało możliwą niespodziankę. Czwarta odsłona należała jednak do zawiercian, którzy zwyciężyli 25:22, doprowadzając do decydującego tie-breaka.

Kluczowi gracze obu zespołów w składach?

W zwycięskim składzie Aluron CMC Warta Zawiercie znaleźli się między innymi Mateusz Bieniek i Bartłomiej Bołądź, kluczowi atakujący. Skład uzupełniali Bartosz Kwolek, Aaron Russell oraz Miguel Tavares Rodrigues, odpowiedzialny za rozegranie. Na pozycji libero zagrał Jakub Popiwczak, a na ławce czekali Jakub Czerwiński, Kyle Ensing, Jurij Gladyr, Patryk Łaba, Adrian Markiewicz i Jakub Nowosielski. Silny i zgrany zespół zapewnił sobie przewagę w końcówce.

Energa Trefl Gdańsk wystawiła skład z Tobiasem Christianem Brandem i Moustaphą M Baye w pierwszej szóstce. W ataku wystąpił Damian Schulz, wspierany przez Piotra Orczyka i Pawła Pietraszko. Rozegranie należało do Przemysława Stępnia, a libero był Voitto Koykka. W rezerwie znajdowali się Damian Kogut i Piotr Nowakowski, gotowi do wsparcia drużyny. Gdańszczanie zaprezentowali ambitną grę przez cały mecz.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.