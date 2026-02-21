Puchar Polski koszykarzy: Trefl Sopot w finale. Kto będzie ich rywalem?

Trefl Sopot pierwszym finalistą Pucharu Polski

Energa Trefl Sopot awansował do niedzielnego finału Pucharu Polski koszykarzy w Sosnowcu, pokonując obrońcę trofeum, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, wynikiem 92:67. Sopocianie wykazali się skutecznością w pierwszej (28:15) i ostatniej (34:19) kwarcie, choć druga kwarta zakończyła się remisem 8:8. Mecz potwierdził aspiracje Trefla do zdobycia krajowego pucharu. Triumf zapewnił im pewne miejsce w decydującym starciu o trofeum.

Wśród sopockiej drużyny, Mindaugas Kacinas zdobył 18 punktów, natomiast Kasper Suurorg i Dylan Addae-Wusu dołożyli po 17. Paul Scruggs zakończył mecz z 13 punktami. Po stronie Górnika Wałbrzych, Avery Anderson III był najlepiej punktującym zawodnikiem, zdobywając imponujące 33 punkty. Marc Garcia dodał 14 punktów dla wałbrzyszan. Indywidualne osiągnięcia były kluczowe dla obu zespołów w półfinałowej rywalizacji.

Jaki był klucz do zwycięstwa Trefla w półfinale?

Koszykarze Trefla Sopot mają w dorobku już siedem krajowych pucharów, ostatni raz triumfowali trzy lata temu, pokonując PGE Start Lublin 91:80. W tym półfinałowym starciu od początku mieli przewagę nad osłabionym Górnikiem. Sopocianie dominowali w walce pod tablicami, wygrywając ją 51-39. To świadczy o ich fizycznej przewadze i skuteczności zbiórek.

Kluczowym elementem okazała się również zespołowa gra Trefla, co potwierdza liczba 27 asyst zanotowanych przez sopocian. Górnik Wałbrzych, który rok wcześniej triumfował w finale Pucharu Polski, pokonując Kinga Szczecin 80:78, tym razem musiał uznać wyższość rywala. Wałbrzyszanie byli osłabieni brakiem kilku podstawowych zawodników, takich jak Lovell Cabbil i Ike Smith. Ich absencja mogła wpłynąć na dynamikę i wynik spotkania.

