Łyżwiarstwo szybkie na Igrzyskach 2026. Bergsma zdobywa złoto, kto jeszcze stanął na podium w Mediolanie?

Jak działa bieg ze startu wspólnego w łyżwiarstwie szybkim?

Bieg ze startu wspólnego to jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji w łyżwiarstwie szybkim na długim torze, gdzie zawodnicy ścigają się bezpośrednio ze sobą. Ostateczny wynik nie zależy wyłącznie od miejsca na mecie, lecz od sumy punktów zgromadzonych podczas wyścigu. Punkty przyznawane są w trakcie specjalnych sprintów pośrednich, które odbywają się co cztery okrążenia, czyli po czwartym, ósmym i dwunastym "kółku".

Kluczowa punktacja ma miejsce po ostatnim, szesnastym okrążeniu, gdzie najlepsi trzej zawodnicy otrzymują odpowiednio 60, 40 i 20 punktów. Zwycięzcą tej rywalizacji zostaje panczenista, który uzbiera największą liczbę punktów zarówno ze sprintów pośrednich, jak i z finałowego rozstrzygnięcia. W finale igrzysk w Mediolanie udział wzięło łącznie 16 zawodników, walczących o cenne medale.

Bergsma triumfuje w biegu ze startu wspólnego

Jorrit Bergsma z Holandii zdobył łącznie 68 punktów, zapewniając sobie złoty medal w tej prestiżowej konkurencji. Srebro wywalczył Duńczyk Viktor Hald Thorup, który zgromadził 47 punktów, a brąz przypadł Włochowi Andrei Giovanniniemu z dorobkiem 21 punktów. Amerykanin Jordan Stoltz, mistrz olimpijski na 500 i 1000 metrów z Mediolanu, zajął czwarte miejsce, zdobywając 10 punktów.

Dla Jorrity Bergsmy było to już drugie trofeum na trwających zimowych igrzyskach we Włoszech. Wcześniej uplasował się na trzeciej pozycji na dystansie 10 000 metrów, gdzie Polak Władimir Semirunnij sięgnął po srebrny medal. Andrea Giovannini również po raz drugi stanął na podium w Mediolanie, wcześniej świętując zwycięstwo wraz z kolegami w biegu drużynowym.

