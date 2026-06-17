Joanna Racewicz z odsłoniętym brzuchem odpowiada krytykom. Dziennikarka kpi z uwag o dojrzałym wieku

Zmiana wizerunku znanej prezenterki robi ogromne wrażenie i błyskawicznie przyciąga wzrok tłumów. Joanna Racewicz zwróciła na siebie szczególną uwagę podczas niedawnego wydarzenia charytatywnego. Gwiazda stacji telewizyjnych postawiła na luźny, wakacyjny strój, eksponując imponująco umięśniony brzuch oraz zakładając spodnie z odważnymi przetarciami. W kuluarach imprezy celebrytka udzieliła wywiadu dziennikarzom tabloidu „Fakt”, gdzie szczegółowo opisała swoją fizyczną metamorfozę. Zdradziła również konkretne rytuały dnia codziennego, które całkowicie odmieniły jej dotychczasowe funkcjonowanie.

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Joanna Racewicz zdradza sekret idealnej sylwetki

Doświadczona dziennikarka w rozmowie z mediami przyznała otwarcie, że doskonała kondycja to przede wszystkim efekt żelaznej dyscypliny. Joanna Racewicz uważa trzymanie się wyznaczonych zasad i kompleksową zmianę nawyków za znacznie skuteczniejsze niż krótkotrwałe diety. Kobieta zdecydowanie odrzuca szybkie zrywy motywacyjne na rzecz trwałego stylu życia, podkreślając wagę codziennych wyborów żywieniowych i regularności.

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Najważniejsze jest to, co ląduje na talerzu i w szklance.

Treningi i dieta w życiu Joanny Racewicz

Prezenterka bez wahania podzieliła się konkretnymi szczegółami dotyczącymi swojego harmonogramu dnia, zwracając szczególną uwagę na kwestie jadłospisu oraz regularnej aktywności fizycznej. Dziennikarka twierdzi, że odpowiedni plan żywieniowy połączony z ćwiczeniami to absolutna podstawa do zachowania perfekcyjnego zdrowia. W jej opinii takie podejście gwarantuje nie tylko wspaniały wygląd zewnętrzny, ale również znakomite samopoczucie psychiczne na co dzień.

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Ćwiczę, pracuję nad sobą, dobrze się odżywiam i dużo śpię. Wszyscy moi trenerzy powtarzają, że dieta jest najważniejsza. Nawet nie ten czas, który spędzamy na ćwiczeniach i na szlifowaniu formy, ale właśnie to, co ląduje na talerzu i w szklance, jest najistotniejsze. Jem więc dużo białka, dużo warzyw i owoców, jak najmniej węglowodanów, no ale też bez przesady, pozwalam sobie czasem na moje różne guilty pleasure - zdrowe to suszone owoce, orzechy i daktyle, a mniej zdrowe to tort bezowy oraz lody.

Prezenterka telewizyjna unika liczenia kalorii

Podczas wspominanej rozmowy z dziennikarzami „Faktu” gwiazda stanowczo odcięła się od rygorystycznego kontrolowania każdego spożywanego posiłku. Celebrytka zrezygnowała z obsesyjnego sprawdzania wartości energetycznej produktów spożywczych, stawiając na zdrowe podejście do własnego organizmu. Mimo braku restrykcyjnych wyliczeń, obecny wygląd prezenterki wzbudza ogromny podziw wśród jej obserwatorów, co doskonale widać na najnowszych fotografiach prezentowanych w mediach.

Mówienie o tym, że dbamy o formę, jest ważne, bo bardzo wiele kobiet w pewnym momencie odpuszcza to z różnych powodów. Nie chcę teraz mówić, że to jest rodzaj zaniedbania, po prostu czasem zwyczajnie brakuje na to siły. Doszłam do wniosku, że tylko konsekwencja przynosi efekty, tym bardziej że dieta po polsku brzmi trochę jak taki obliczony i zamknięty w czasie moment, kiedy przyciskamy sobie śrubę. Dieta powinna być natomiast stylem życia, pewną ciągłością, pewnym następstwem niekończących się i utrwalonych nawyków, bo nawyki nas kształtują. Ja nie liczę, ile co ma kalorii, bo to by było upiorne. To by było życie w kolejnej jakiejś klatce i w kolejnym jakimś przymusie i takich ściśniętych lejcach.

Joanna Racewicz kpi z opinii o kobietach po pięćdziesiątce

W tym samym czasie w przestrzeni mediów społecznościowych, a konkretnie na Instagramie, pojawiły się nowe kadry przedstawiające dziennikarkę w śmiałym ubiorze. Zestawienie odsłaniające nagą talię zostało uzupełnione niezwykle dosadnym wpisem. Prezenterka postanowiła w ironiczny sposób rozprawić się z powszechnymi stereotypami dotyczącymi tego, co rzekomo wypada nosić paniom po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia. Jej prowokacyjny ubiór błyskawicznie wywołał lawinę komentarzy.

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