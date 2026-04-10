Joanna Racewicz nad grobem męża na Powązkach. Padły łamiące serce słowa

Dramatyczna strata Joanny Racewicz. Dziennikarka samotnie wychowuje syna

Tragiczny lot do Smoleńska w 2010 roku zabrał życie Pawłowi Janeczkowi, ukochanemu mężowi Joanny Racewicz. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu towarzyszył najważniejszym osobistościom w państwie. Jego podróż 10 kwietnia okazała się ostatnią. W jednym momencie świat dziennikarki rozpadł się na kawałki. Z dnia na dzień została wdową z maleńkim dzieckiem u boku. Ból potęgował fakt, że jej związek opierał się na głębokim uczuciu i partnerstwie. Racewicz nigdy nie kryła, że mąż był dla niej wyjątkowo ważny.

Od dramatu pod Smoleńskiem minęło kilkanaście lat. Przez ten czas dziennikarka nieustannie pielęgnowała pamięć o mężu, przypominając jego postać w sieci. Chociaż udało jej się zreorganizować swoje życie uczuciowe, wciąż wyraźnie odczuwa brak ukochanego i dzieli się swoimi przemyśleniami w internecie. Pamięć o Pawle Janeczku pozostaje dla niej nienaruszalną świętością.

Przez minione lata życie Joanny Racewicz przeszło metamorfozę. Obecnie 52-letnia prezenterka patrzy z dumą na swojego dorastającego syna. Igor Janeczek pod koniec kwietnia będzie świętował swoje osiemnaste urodziny. W chwili tragicznej śmierci ojca chłopiec miał zaledwie niespełna dwa lata.

Zaduma na Cmentarzu Wojskowym. Joanna Racewicz wspomina męża w 16. rocznicę

W dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej Joanna Racewicz udała się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, aby pochylić się nad grobem Pawła Janeczka. W tym samym czasie w nekropolii odbywały się państwowe uroczystości z udziałem polityków. Ubrana w czerń dziennikarka w ciszy i skupieniu trwała przy miejscu wiecznego spoczynku męża. Mimo upływu 16 lat ten kwietniowy dzień niezmiennie wywołuje w niej ogromne poruszenie.

Kwiecień. Wieczna blizna. Pęknięcie. Dzieli życie jak Rubikon. Tnie oddech na pół. I znów zabiera do dnia, do tej jednej chwili, w której zatrzasnął się świat

- podzieliła się swoim bólem gwiazda w mediach społecznościowych, tuż przed bolesną rocznicą.

"Przytulam Cię mocno", "Życzę ci dużo siły", "Niezmiennie współczuję. Przytulam. Dzielni jesteście"

- wspierali ją fani w komentarzach.

