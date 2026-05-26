Joanna Przetakiewicz zorganizowała luksusowe imieniny z atrapą Moulin Rouge. Na liście gości znane nazwiska

Imieniny Joanny Przetakiewicz. Zbudowano atrapę Moulin Rouge i serwowano szampana w miskach

Joanna Przetakiewicz zorganizowała wystawne przyjęcie, na które zaprosiła starannie dobrane grono gwiazd. W ogrodzie dawnej restauracji Amber Room bawili się między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, Dawid Woliński, Jessica Mercedes, Katarzyna Sokołowska, Aldona Wejchert i Maciej Musiałowski. Na liście gości znalazły się również Katarzyna Zdanowicz, Małgorzata Szumowska, Beata Ścibakówna oraz pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Na potrzeby tego wydarzenia stworzono kopię słynnego kabaretu Moulin Rouge wraz z charakterystycznym, potężnym wiatrakiem. Teren ozdobiono gigantycznymi, sztucznymi makami w odcieniach fuksji i głębokiej czerwieni. Zgromadzeni goście raczyli się szampanem podawanym w wielkich misach oraz leśnymi owocami serwowanymi prosto z kieliszków, podczas gdy kucharz na żywo przygotowywał dla nich wyszukane potrawy.

Organizacja tak okazałej imprezy to już niemal tradycja w wykonaniu znanej bizneswoman. Jej wcześniejsze uroczystości świąteczne oraz urodzinowe trwale zapisały się w pamięci warszawskich elit ze względu na niespotykany rozmach i wyjątkowe, dopracowane w każdym detalu luksusowe dekoracje.

Stylizacje na imieninach Joanny Przetakiewicz

Zachwycone uczestniczki bankietu chętnie dzieliły się w mediach społecznościowych wrażeniami, określając to wydarzenie jako "najbardziej epickie imieniny" oraz istny "szał i obłęd". Sama organizatorka postawiła na klasykę, wkładając skromną sukienkę na ramiączkach w kremowym odcieniu. Pozostałe zaproszone kobiety zdecydowały się na znacznie bardziej rzucające się w oczy stroje.

Kasia Sokołowska zaprezentowała się w długim, różowym płaszczu sięgającym aż do ziemi, zupełnie ignorując wysoką temperaturę i rozstawione wokół ogrodowe urządzenia grzewcze. Prawniczka Ola Petrykowska, jak sama zdradziła na Instagramie, uzupełniła swoją stylizację oryginalną konstrukcją na głowie, którą wcześniej nosiła podczas własnego ślubu. Jessica Mercedes pojawiła się w szortach połączonych z białą siatką, natomiast Beata Ścibakówna postawiła na klasyczną elegancję, wybierając czerwoną sukienkę przed kolano.

