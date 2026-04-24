Kontrowersje wokół uczestnictwa Iranu na MŚ 2026. Jasne stanowisko Trumpa! Na to nie pozwoli

PAP
2026-04-24 9:57

Stany Zjednoczone nie zamierzają blokować udziału Iranu w nadchodzących mistrzostwach świata w piłce nożnej, ale zastrzegają, że nie pozwolą na przyjazd osób związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Prezydent Donald Trump i sekretarz stanu Marco Rubio wyjaśnili swoje stanowisko w tej sprawie.

Autor: EPA/WILL OLIVER / POOL/Freepik/ PAP

Czy Iran pojawi się na Mistrzostwach Świata?

Stany Zjednoczone zadeklarowały, że nie zamierzają wpływać na udział irańskich sportowców w zbliżających się mistrzostwach świata w piłce nożnej. Prezydent Donald Trump w Gabinecie Owalnym podkreślił, że sportowcy z Iranu są mile widziani. Jednak sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że problem nie dotyczy samych piłkarzy, ale niektórych osób, które Iran chciałby zabrać ze sobą.

Kto nie jest mile widziany w USA?

Rubio wyjaśnił, że Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić na wjazd osób związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, które mogłyby podszywać się pod dziennikarzy czy trenerów sportowych. "Nie mogą zabrać do naszego kraju grupy terrorystów IRGC i udawać, że to dziennikarze i trenerzy sportowi" – powiedział sekretarz stanu.

Co z doniesieniami o zastąpieniu Iranu przez Włochy?

W mediach pojawiły się spekulacje, że Włochy mogłyby zastąpić Iran w mistrzostwach. Sekretarz stanu Marco Rubio stanowczo zdementował te pogłoski, podkreślając, że decyzja o uczestnictwie w turnieju należy do Iranu. Tymczasem prezes FIFA, Gianni Infantino, zapowiedział, że irańska drużyna na pewno weźmie udział w zawodach, które odbędą się między innymi w Los Angeles i Seattle.

