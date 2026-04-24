Małgorzata Rozenek-Majdan zdruzgotana po śmierci Łukasza Litewki. Jej pożegnanie wyciska łzy

Tragiczny wypadek. Nie żyje Łukasz Litewka

Informacje płynące z Dąbrowy Górniczej okazały się wstrząsające. W tragicznym wypadku samochodowym zginął 36-letni Łukasz Litewka, samorządowiec i aktywista słynący z wielkiego zaangażowania w sprawy społeczne. Choć śledczy wciąż ustalają dokładne przyczyny tego zdarzenia, tragiczna śmierć polityka błyskawicznie zszokowała jego bliskich i współpracowników. Do grona osób, które z trudem przyjmują tę bolesną stratę, należy Małgorzata Rozenek-Majdan. Telewizyjna gwiazda zamieściła w sieci wzruszające pożegnanie, a także zdecydowała się na szerszy komentarz w tej ponurej sprawie.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Łukasz Litewka walczyli o prawa zwierząt

Zmarły działacz należał do grona osób rzadko poprzestających na pustych deklaracjach, o czym wielokrotnie wspominały media. W pierwszych miesiącach 2026 roku Łukasz Litewka połączył siły z Małgorzatą Rozenek i Dodą, aby wspólnie działać na rzecz poprawy warunków życia zwierząt. Kooperacja znanych twarzy ze świata show-biznesu i polityki odbiła się w społeczeństwie potężnym echem, udowadniając przy tym wyraźnie, że słuszna idea potrafi niwelować wszelkie bariery.

Wiadomość o nagłym zgonie współpracownika była dla Małgorzaty Rozenek potężnym uderzeniem. Za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych opublikowała bardzo osobisty wpis, w którym silnie akcentowała naturalność oraz dobre serce zmarłego. Dopiero jednak w bezpośredniej rozmowie prezenterka ujawniła, jak gigantyczny ból wywołała u niej ta nieoczekiwana tragedia w Dąbrowie Górniczej.

Telewizyjna gwiazda mówiła wprost, że tragicznie zmarły aktywista stanowił postać absolutnie unikatową. W swoich słowach uwypukliła nie tylko jego imponującą merytorykę, ale przede wszystkim rzadką umiejętność transformowania teorii w konkretne i w pełni skuteczne inicjatywy.

Prezenterka zwróciła również uwagę na to, jak zmarły oddziaływał na swoje otoczenie. Według niej Litewka stale motywował innych do działania, a jego naturalna charyzma i niespożyta energia błyskawicznie przechodziły na wszystkich współpracowników. Tak unikalna kompilacja ogromnej wrażliwości z operatywnością występuje w społeczeństwie niezwykle rzadko. To właśnie z tego powodu jego niespodziewana śmierć jest tak bolesna.

W emocjonalnej wypowiedzi gwiazdy nie zabrakło potężnego żalu oraz rozgoryczenia. Małgorzata Rozenek wprost zadeklarowała, że cały czas nie potrafi racjonalnie uwierzyć w ten dramatyczny finał.

"Stałeś tam, jak zawsze, z sercem na dłoni, z uśmiechem. (...) Byłeś jednym z tych ludzi, przy których czuło się, że świat może być lepszy. Że dobro naprawdę ma sens. Odszedłeś za wcześnie. Dużo za wcześnie. Dziękuję ci za wszystko Łukaszu - czytamy w sieci."