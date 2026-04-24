Wyjmij z kuchennej szafki i posyp poduszki. Tak wypierzesz je na sucho. Efekt cię zaskoczy

Poduszki to siedlisko bakterii i roztoczy, które mogą pogarszać stan cery i nasilać alergie.

Zwykłe pranie poduszek często je niszczy i nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń.

Odkryj domowy trik, który sprawi, że twoje poduszki będą pachnieć świeżością!

Każdego dnia, przez około 7-8 godzin, nasza skóra ma bezpośredni kontakt z poduszką. Podczas snu naturalnie pocimy się, a nasza skóra wydziela sebum. Złuszczają się także martwe komórki naskórka, które stają się pożywką dla niewidocznych gołym okiem roztoczy. Co więcej, na poduszkę przenoszą się resztki kosmetyków, które stosujemy na noc: kremów, olejków, serów, a także makijażu, jeśli zdarzy nam się zasnąć bez uprzedniego jego zmycia. Wszystkie te czynniki tworzą wilgotne i ciepłe środowisko - idealne warunki do namnażania się bakterii, grzybów i roztoczy. Nieprzyjemny zapach, żółte plamy, a nawet pogorszenie stanu cery czy nasilenie alergii - to wszystko może być sygnałem, że twoja poduszka pilnie potrzebuje odświeżenia. Sprawdź, jak można zrobić to szybko bez konieczności wrzucania poduszek do pralki.

Zobacz także: Zamiast dodawać do ciasta, wyczyść umywalkę. Brud i osad znikną bez szorowania

Ręcznie uszyte poduszki dla mam z bydgoskich szpitali

Oczywiście, poszewki na poduszki zmieniamy i pierzemy regularnie, ale co z samą poduszką? Pranie poduszek w pralce bywa problematyczne. Wiele poduszek, zwłaszcza tych z wypełnieniem syntetycznym lub piankowym, może stracić swój kształt, zbijać się, a nawet uszkodzić się w trakcie prania. Dodatkowo, dokładne wysuszenie poduszki po praniu jest kluczowe, aby uniknąć rozwoju pleśni i grzybów, co często jest trudne do osiągnięcia w domowych warunkach. Aby skutecznie odświeżyć poduszki, nie zawsze trzeba od razu sięgać po tradycyjne pranie. Znakomitym i prostym sposobem jest tzw. "pranie na sucho". Polega ono na obfitym posypaniu poduszek (po zdjęciu poszewki) sodą oczyszczoną, która doskonale pochłania wilgoć, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pomaga usunąć zanieczyszczenia. Dodatkowo, soda ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co pomaga zneutralizować drobnoustroje gnieżdżące się w poduszce. Po około 30 minutach wystarczy dokładnie odkurzyć poduszkę, aby znów była świeża i przyjemna w użytkowaniu.

