Doda pokazała miejsce tragicznego wypadku Łukasza Litewki. Nagranie mrozi krew w żyłach

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Tragiczne odejście Łukasza Litewki nadal wywołuje poruszenie. Ten społecznik i polityk stracił życie w koszmarnym zdarzeniu drogowym, a śledczy wciąż badają szczegóły tej sytuacji. Tymczasem miejsce, gdzie rozegrał się ten dramat, przyciąga osoby pragnące uczcić jego pamięć. W tym gronie znalazła się również Doda, która zdecydowała się zaprezentować w swoich mediach społecznościowych aktualny wygląd tej przestrzeni.

Zobacz też: Joanna Senyszyn przerywa milczenie po śmierci Litewki! Ostre słowa o teorii Dody

Doda prezentuje miejsce wypadku Łukasza Litewki

Wokalistka udostępniła na swoim profilu na Instagramie wideo stworzone przez "Fundację - warto wierzyć", które ukazuje fragment trasy będącej areną tego nieszczęścia. Chociaż z pozoru to niczym niewyróżniająca się szosa, jej dzisiejszy obraz jest niezwykle wymowny. Wzdłuż krawędzi jezdni płoną dziesiątki zniczy, a obok nich leżą skromne wiązanki kwiatów. Z biegiem czasu tych symbolicznych światełek – będących wyrazem pamięci i smutku po śmierci tego młodego mężczyzny – stale przybywa.

Zobacz też: Takiego żartu nikt się nie spodziewał! Doda w ogniu krytyki

„Droga w takim stanie, że ciężko jechać szybko, a dochodzi do śmiertelnego wypadku? Las, brak kamer, brak świadków...? Kierowca miał zasłabnąć i co dalej, odzyskał przytomność? Łukasz zasługuje na prawdę” - pisze w sieci Doda.

Odbiorcy i użytkownicy sieci od razu zareagowali na ten post. Pod wideo udostępnionym przez "Fundację - warto wierzyć" zaroiło się od komentarzy wyrażających ból i szok. Mnóstwo komentujących zauważa, że to właśnie obraz tych płonących zniczy najdobitniej uzmysławia ogrom tego dramatu, silniej niż suche fakty. Pozostali akcentują, jak wielkie znaczenie mają takie zachowania, gdyż dowodzą, że Łukasz Litewka nie był człowiekiem anonimowym dla innych.

Właśnie w takich momentach uwidacznia się, jak ogromny wpływ miał na innych ludzi. Dla znacznej części społeczeństwa był osobą, która wnosiła realną pomoc i działanie, z tego względu pamięć o nim wykracza poza wirtualny świat. Materializuje się ona w konkretnych miejscach i poprzez namacalne uczynki.

Zobacz też: Doda reaguje na tragiczną śmierć Łukasza Litewki. "Nie wierzę w wypadki"