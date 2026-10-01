Turniej WTA w Pekinie. Linette przegrywa w pierwszej rundzie

Trzecia z rzędu porażka Polki

Magda Linette zmierzyła się z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakovą na twardych kortach w Pekinie. Było to już szóste starcie obu zawodniczek. Siniakova, znana ze świetnych wyników w deblu, pokonała Linette w dwóch setach 6:4, 6:3, co stanowi jej trzecie z rzędu zwycięstwo nad polską tenisistką.

Dla 34-letniej poznanianki jest to bardzo trudny okres w sezonie. Turniej WTA 1000 to czwarte kolejne zawody, które Linette kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej Polka odpadała w premierowych meczach turniejów w Cincinnati, podczas wielkoszlemowego US Open oraz na kortach w Seulu.

Losy pozostałych reprezentantek Polski

Linette nie jest jedyną Polką, która szybko zakończyła swój udział w turnieju w stolicy Chin. Wcześniej z zawodami pożegnała się również Katarzyna Kawa. Z kolei do drugiej rundy zdołała awansować Magdalena Fręch, która kontynuuje rywalizację w pekińskich zawodach.

W grze pozostają jeszcze najwyżej notowane reprezentantki naszego kraju. Iga Świątek, grająca z numerem ósmym, oraz Maja Chwalińska, rozstawiona z numerem siedemnastym, rozpoczną zmagania bezpośrednio od drugiego etapu turnieju. Polscy kibice liczą na dobre występy obu zawodniczek na chińskich kortach.