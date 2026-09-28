Nirvana nagrodzona na MTV VMA! Muzycy zespołu niespodziewanie pojawili się na scenie!

Pierwsze szczegóły tegorocznego MTV VMA 2026 poznaliśmy już w sierpniu tego roku. Stało się wtedy jasne, że Madonna kontynuuje swój wielki pełen sukcesów powrót na sprawą świetnie przyjętej płyty Confession II. Artystka, o której mówi się już powszechnie jako o "Królowej Popu", otrzymała aż 13 nominacji - najwięcej spośród wszystkich wyróżnionych w tym roku artystów i artystek.

Madonna nie tylko pojawiła się na uroczystej gali - ale nawet, pierwszy raz od aż 23 lat - wystąpiła na niej. Kolejno ikona światowej popkultury została nagrodzona siedmioma statuetkami, co czyni ją największą zwyciężczynią tegorocznego MTV VMA.

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Nirvana wyróżniona na MTV VMA 2026!

Nie tylko Madonna zaliczyła wielki powrót na MTV VMA. Już kilka tygodni temu organizatorzy wydarzenia ogłosili, że w tym roku to jedna z największych ikon światowego rocka, zespół Nirvana, został wyróżniony prestiżową statuetką Video Vanguard Award. Żyjący członkowie formacji odebrali nagrodę kilka dni po rocznicy 35 lat od premiery legendarnego krążka Nevermind.

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Dave Grohl, Krist Novoselic oraz Pat Smear pojawili się na gali wraz ze swoimi żonami i dziećmi. Kolejno muzycy stanęli na scenie, aby odebrać statuetkę i wygłosić przemówienie.

W imieniu Nirvany głos zabrał basista Krist Novoselic, który wraz z Kurtem Cobainem stworzył kapelę. W swojej przemowie muzyk podziękował fanom i fankom i zwrócił uwagę na to, że wszystkie pomysły na kultowe dziś klipy zespołu powstały w głowie postaci dla niego kluczowej, czyli właśnie Cobaina. Basista nazwał swojego nieżyjącego już przyjaciela "jednym z najwybitniejszych artystów wszech czasów". Novoselic dodał, że nikt nie przypuszczał, że Nirvana stanie się grupą tak wpływową i stwierdził, że wciąż dostrzega dowody na to, że jej dziedzictwo jest nadal żywe i powiedział, że to, co je wyróżnia to autentyczność i fakt, że współczesny odbiorca tego właśnie dziś łaknie. Stwierdził on także, że jest przekonany, że Kurt Cobain z pewnością byłby zachwycony takim stanem rzeczy.

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Bardzo dziękujemy fanom Nirvany na całym świecie oraz wszystkim w MTV. Ta nagroda przywołuje mnóstwo wspomnień związanych z tworzeniem tamtych teledysków. Przypominamy sobie choćby dystopijny wiec szkolny z anarchistycznymi cheerleaderkami, naszą wersję występu w programie Eda Sullivana, grę na polu maków niczym w „Czarnoksiężniku z Krainy Oz” i wiele innych. Pomysły na te klipy zrodziły się z wizji jednego z najwybitniejszych artystów wszech czasów – Kurta Cobaina. Kurt był jedyny w swoim rodzaju. Nikt z nas nie przypuszczał, że nasz zespół, nasze brzmienie czy nasza estetyka będą tak wiele znaczyć dla tak wielu ludzi. Ostatecznie jednak muzyka zaczęła żyć własnym życiem i podążyła własną drogą. Twórczość Nirvany wciąż tak silnie oddziałuje, ponieważ ludzie wciąż łakną autentyczności – czegoś prawdziwego i bezkompromisowego. Czegoś, co mówi, że można po prostu być sobą. Kurtowi z pewnością spodobałoby się takie dziedzictwo. Bardzo wszystkim dziękujemy - mówił Kurt Novoselic.