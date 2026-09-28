Przestaw okna z trybu letniego na zimowy. Oszczędzisz sporo na ogrzewaniu

Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, ponieważ nawet niewielkie nieszczelności mogą wpływać na komfort cieplny w mieszkaniu i powodować ucieczkę ogrzanego powietrza.

W części nowoczesnych okien można regulować docisk skrzydła do ramy, jednak popularne określenia „tryb letni” i „tryb zimowy” nie oznaczają osobnego ustawienia dostępnego w każdym modelu.

Prosty test z kartką papieru pozwala wstępnie sprawdzić, jak mocno okno dociska uszczelkę, ale nie zastępuje dokładnej oceny stanu okuć, zawiasów czy samych uszczelek.

Z regulacją nie warto przesadzać, ponieważ zbyt mocny docisk może obciążać mechanizm i przyspieszać zużywanie uszczelek, dlatego najpierw trzeba sprawdzić, czy zmiana ustawienia jest w ogóle potrzebna.

Tryb zimowy w oknach nie jest osobnym przełącznikiem, który znajdziemy w każdym modelu. W praktyce chodzi o ustawienie okuć odpowiadających za docisk skrzydła do ramy. Przy mocniejszym docisku okno może być szczelniejsze, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy przy zamkniętym skrzydle wyczuwasz chłodne powietrze.

Jeśli okno zamyka się prawidłowo, nie ma przewiewów, a uszczelki są w dobrym stanie, sama zmiana pory roku nie oznacza automatycznie konieczności regulacji. Warto też pamiętać, że zbyt mocne dokręcenie okuć nie jest dobrym rozwiązaniem. Może zwiększać obciążenie mechanizmu i przyspieszać zużywanie uszczelek.

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Jak ustawić w oknach tryb zimowy?

Jednym z prostych sposobów jest test kartki. Włóż kartkę papieru pomiędzy ramę a skrzydło, zamknij okno i spróbuj ją wyciągnąć. Jeśli wychodzi praktycznie bez oporu, warto dokładniej przyjrzeć się szczelności okna. Nie jest to jednak pełna diagnostyka. Na problemy mogą wpływać również zużyte uszczelki, zawiasy czy niewłaściwe ustawienie skrzydła. Jeżeli twoje okno ma regulowane rolki mimośrodowe, sposób ich ustawienia zależy od konkretnego systemu okuć. W wielu modelach do regulacji wykorzystuje się klucz imbusowy, Torx albo inne proste narzędzie. Nie warto jednak obracać wszystkich elementów na ślepo ani ustawiać maksymalnego docisku.

Przed sezonem grzewczym dobrze więc zrobić szybki przegląd okien: sprawdzić uszczelki, wyczuć ewentualne przeciągi i upewnić się, czy skrzydła prawidłowo się zamykają. Jeśli regulacja jest potrzebna, poprawa szczelności może pomóc ograniczyć ucieczkę ciepła. Nie należy jednak traktować trybu zimowego jako magicznego sposobu na duże oszczędności. Największe znaczenie ma ogólna szczelność i stan całej stolarki.