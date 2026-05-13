Mężczyźni surowi dla Igi Świątek! Za to kobiety pełne wiary. Polacy wydali wyrok

Mężczyźni mniej wierzą w powrót Igi Świątek na pierwsze miejsce rankingu WTA

Z badania jasno wynika jedna wspólna kwestia: zarówno kobiety, jak i mężczyźni raczej wierzą, że Iga Świątek ponownie obejmie prowadzenie w rankingu. Z taką opinią zgadza się po 39 procent zapytanych kobiet i mężczyzn, co dowodzi, że Polacy pokładają spore nadzieje w umiejętnościach utytułowanej tenisistki. Różnice w poglądach uwidaczniają się jednak w grupie osób wątpiących w kolejny triumf Polki.

Analiza tych danych zmusza do zastanowienia, z czego wynikają tak odmienne oceny sytuacji. Okazuje się, że zaledwie 15 proc. respondentek nie wierzy w ponowny powrót Świątek na szczyt. Z kolei wśród mężczyzn sceptycyzm jest o wiele większy – brak wiary w sukces tenisistki deklaruje aż 31 proc. ankietowanych! Panowie są o wiele bardziej kategoryczni w swoich sądach. W tej grupie tylko 9 proc. zadeklarowało brak zainteresowania tenisem, a 20 proc. nie miało wyrobionego zdania na poruszony temat. Dla porównania, 17 proc. kobiet przyznało, że nie śledzi rozgrywek tenisowych, a aż 29 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Te statystyki pokazują, że mężczyźni o wiele surowiej oceniają sportowy potencjał naszej reprezentantki. Bez względu na sondaże i przewidywania kibiców, Świątek nadal znajduje się w światowej elicie. Już 13 maja zawodniczka zmierzy się w ćwierćfinale prestiżowego turnieju WTA 1000 w Rzymie, a jej przeciwniczką będzie Amerykanka Jessica Pegula.

Informacje pochodzą z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

