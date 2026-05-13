Mężczyźni surowi dla Igi Świątek! Za to kobiety pełne wiary. Polacy wydali wyrok

Kamil Heppen
2026-05-13 12:01

Kariera Igi Świątek budzi ogromne emocje wśród polskich kibiców, którzy uważnie śledzą jej każdy występ. Najnowsze badanie opinii publicznej rzuca nowe światło na to, jak Polacy oceniają szanse naszej najlepszej tenisistki na powrót na szczyt światowego rankingu. Wyniki są zaskakujące – widać wyraźne różnice w postrzeganiu sytuacji pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Iga Świątek

Mężczyźni mniej wierzą w powrót Igi Świątek na pierwsze miejsce rankingu WTA

Z badania jasno wynika jedna wspólna kwestia: zarówno kobiety, jak i mężczyźni raczej wierzą, że Iga Świątek ponownie obejmie prowadzenie w rankingu. Z taką opinią zgadza się po 39 procent zapytanych kobiet i mężczyzn, co dowodzi, że Polacy pokładają spore nadzieje w umiejętnościach utytułowanej tenisistki. Różnice w poglądach uwidaczniają się jednak w grupie osób wątpiących w kolejny triumf Polki.

Analiza tych danych zmusza do zastanowienia, z czego wynikają tak odmienne oceny sytuacji. Okazuje się, że zaledwie 15 proc. respondentek nie wierzy w ponowny powrót Świątek na szczyt. Z kolei wśród mężczyzn sceptycyzm jest o wiele większy – brak wiary w sukces tenisistki deklaruje aż 31 proc. ankietowanych! Panowie są o wiele bardziej kategoryczni w swoich sądach. W tej grupie tylko 9 proc. zadeklarowało brak zainteresowania tenisem, a 20 proc. nie miało wyrobionego zdania na poruszony temat. Dla porównania, 17 proc. kobiet przyznało, że nie śledzi rozgrywek tenisowych, a aż 29 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Te statystyki pokazują, że mężczyźni o wiele surowiej oceniają sportowy potencjał naszej reprezentantki. Bez względu na sondaże i przewidywania kibiców, Świątek nadal znajduje się w światowej elicie. Już 13 maja zawodniczka zmierzy się w ćwierćfinale prestiżowego turnieju WTA 1000 w Rzymie, a jej przeciwniczką będzie Amerykanka Jessica Pegula.

Informacje pochodzą z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

