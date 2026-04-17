JIMEK ogłasza nowych gości na koncercie! Opublikował też kolejny singiel z nadchodzącej płyty

JIMEK i Kosma Król pokazali światu nowy singiel

Nowa produkcja od JIMKA - "Etiuda nr5 Kosma Król", singiel który właśnie ujrzał światło dzienne, to kolejny po "Etiudzie nr4 O.S.T.R." utwór, który zapowiada płytę "ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów". Bilety na wydarzenie i preorder albumu są dostępne na stronie hphh.pl.

Finał Historii Polskiego Hip-Hopu

Po czterech latach JIMEK wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło – na Lotnisko Bemowo. To tam w 2022 roku po raz pierwszy połączył czołowych przedstawicieli polskiego rapu z orkiestrą symfoniczną, udowadniając, że coś, co przez wielu było uważane za szalony eksperyment, może spotkać się z olbrzymim uznaniem publiczności. Druga odsłona tego przedsięwzięcia miała miejsce na Stadionie Śląskim, a 12 września historia zatoczy koło, bo JIMEK zamknie ten rozdział koncertowy na Bemowie. Na scenie wystąpią obok niego: Sokół – znany z bezkompromisowych tekstów i wkładu w rozwój sceny, Bedoes 2115 – reprezentant młodego pokolenia, który zdobył rozpoznawalność dzięki emocjonalnym tekstom i dużej autentyczności, Łona – głos, który zawsze doskonale komentuje otaczającą nas rzeczywistość oraz Kosma Król, który przyciąga świeżym podejściem do rapu i wyrazistą osobowością sceniczną. Dołączą oni do ujawnionych wcześniej gości: Abradaba, Eldo, Molesty Ewenement, Oskar83, O.S.T.R., Paktofoniki, Pezeta i Wzgórza Ya-Pa 3.

Koncert JIMEK | Orkiestra | Goście – Historia Polskiego Hip-Hopu na lotnisku Bemowo

– Kosma Król to namaszczenie Eldoki. Byliśmy razem w Japonii, napisał tekst do numeru w 40 min, to rozumiem. Bedoes – spóźnił się na pierwszy koncert na Bemowie. Dał mi stylistyczną łamigłówkę, wymyślił gatunek, którego nigdy nie chciałem na płycie, więc ciekawe jak z tego wybrnę na koncercie. Sokół – ciekawe wyzwanie, Leonard Sokół. Sportowa elegancja, sztuka dyplomacji. Łona – spełnienie marzeń. Szczecin

– tak o ogłoszonych raperach mówi JIMEK. Na Lotnisku Bemowo będzie można usłyszeć nie tylko rapowe klasyki, na których wychowały się pokolenia, ale też zupełnie nowe utwory z nadchodzącej producenckiej płyty JIMKA.

Nowa płyta Radzimira Dębskiego JIMKA

„ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” to album, który JIMEK „był sobie dłużny” od dawna. Na płycie usłyszymy najważniejszych reprezentantów polskiego rapu: zarówno legendy, które budowały fundamenty gatunku, jak i twórców młodszego pokolenia. Po wydanej w lutym „Etiudzie nr4 O.S.T.R.” przyszedł czas na kolejny singiel – „Etiuda nr5 Kosma Król” właśnie ujrzała światło dzienne. Utwór jest wynikiem współpracy z jednym z najbardziej interesujących młodych raperów.

– Ta płyta, tak jak hip-hop, jest dla mnie rozrachunkiem z młodością. I mimo że na płycie jest przewaga legend, to Kosma pojawia się z rekomendacji Eldoki, jako głos tej młodości, która dla mnie reprezentuje ten muzyczny gatunek. Ten kawałek jest dość przekornie odwrotny od singla z O.S.T.R. i innych kawałków na płycie: długich, skomplikowanych, poważnych, ponieważ jest nieskomplikowany, pozytywny i humorystycznie krótki jak na mnie. Być może jedyne co łączy oba te single, jest to, że powstały najszybciej

– mówi JIMEK.

– Tekst opowiada o przemijaniu, dzięki czemu trafia do słuchaczy w każdym wieku. Porusza się wokół uniwersalnych tematów, takich jak pierwsza miłość czy pierwsza używka i pozwala wrócić wspomnieniami do swoich pierwszych razy. To storytellingowa opowieść o zauważeniu procesu czasu i tego, jaki jest ulotny

– mówi Kosma Król.

