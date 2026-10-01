Ekstraklasa koszykarzy startuje w piątek. Kto odbierze tytuł obrońcom

Kto zdobędzie mistrzostwo Polski

Stołeczna Legia Warszawa staje do walki o trzecie z rzędu trofeum w krajowych rozgrywkach. Zespoły takie jak Śląsk Wrocław, Energa Trefl Sopot, King Szczecin oraz Anwil Włocławek zapowiadają powrót do strefy medalowej po ubiegłorocznych niepowodzeniach. Srebrny medalista Zastal Zielona Góra i brązowy Dziki Warszawa również nie zamierzają rezygnować z najwyższych celów. Duży apetyt na sukces ma także czwarta w minionych rozgrywkach AMW Arka Gdynia.

Rozegrany w Sosnowcu turniej o Superpuchar Polski zakończył się zwycięstwem warszawskiego zespołu, który w finale pokonał rywali z Zielonej Góry. Połowę drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej poprowadzą krajowi szkoleniowcy, w tym debiutujący w tej roli Krzysztof Roszyk. Do ligi dołączyli nowi trenerzy zagraniczni, tacy jak Vedran Bosnić, Danny Franco oraz Anders Sommer prowadzący beniaminka Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. W wielu ekipach doszło do znaczącej rewolucji kadrowej i powrotów znanych zagranicznych graczy.

Kiedy rozpoczną się mecze pucharowe?

Faza zasadnicza PGE Basket Ligi potrwa od drugiego października bieżącego roku do szóstego maja 2027 roku. Rozgrywki przewidują dwie ważne przerwy na eliminacyjne mecze reprezentacji Polski do mundialu Katar 2027. Kibice mogą liczyć na koszykarską ucztę w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy zaplanowano cztery interesujące spotkania. W połowie lutego odbędzie się natomiast tradycyjny turniej o Puchar Polski.

Bezpośredni awans do ćwierćfinałów wywalczy sześć najlepszych drużyn sezonu zasadniczego. Ekipy z miejsc od siódmego do dziesiątego powalczą o dwie pozostałe przepustki w majowych turniejach play-in. Decydująca faza pucharowa rozpocznie się trzynastego maja, a zmagania półfinałowe będą toczyć się do trzech wygranych meczów. Wielki finał wyłoni mistrza Polski najpóźniej dwudziestego pierwszego czerwca.