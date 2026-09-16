"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w finałowym zwiastunie. Pokazali trochę za dużo

Gwiazdy o nowych "Igrzyskach śmierci"

Trzeba przyznać, że w ty przypadku spece od castingu spisali się na medal - obsada "Wschodu słońca w dniu dożynek" jest bowiem niemal perfekcyjna. Grający młodego Haymitcha Abernathy'ego Joseph Zada został zaliczony przez wpływowy magazyn Variety do dziesiątki aktorów i aktorek, których kariery warto śledzić w 2026 roku. O doświadczeniach swego bohatera mówił w wywiadzie dla People tak: – Haymitch wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero dwadzieścia cztery lata później. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i cały świat do pokonania.

O tym, jak los zaczął mu sprzyjać, młody aktor opowiadał swej koleżance z planu Elle Fanning (Effie Trinket) w Interview Magazine. Na pytanie o to, czy przed rozpoczęciem pracy nad filmem otrzymał błogosławieństwo od Woody'ego Harrelsona, wcielającego się wcześniej w rolę Haymitcha, odparł:

– Spotkaliśmy się, lecz dopiero po zakończeniu zdjęć. Aby naprawdę rzucić się w tę rolę, musiałem przestać o tym myśleć. Samo zadanie było wystarczająco trudne. Ale kiedy już spotkałem Woody'ego, dostałem jego błogosławieństwo.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - ostateczny zwiastun

Finalny zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu, zarówno z przygotowań do 50. Głodowych Igrzysk, jak i z walk na arenie. A fani już odliczają dni do premiery - zostało ich dokładnie sześćdziesiąt cztery.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o filmie

W państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę Pięćdziesiątych Głodowych Igrzysk skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu. "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada

Harry Potter, Opowieści z Narnii czy Igrzyska Śmierci? Z której serii pochodzi ten cytat? QUIZ Pytanie 1 z 10 Zawiedzione nadzieje rodzą wielki ból. Harry Potter Igrzyska Śmierci Opowieści z Narnii Następne pytanie