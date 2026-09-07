Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych. Rodzina aktora zwróciła się z wyjątkowym apelem

W opublikowanym nekrologu rodzina Jana Frycza umieściła specjalny apel do osób uczestniczących w ostatnim pożegnaniu. Bliscy poprosili, aby zrezygnować z kupowania wieńców na rzecz finansowego wsparcia Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

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Wyjątkowa prośba rodziny Jana Frycza

Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

- przekazali najbliżsi aktora.

Ten wyjątkowy gest bliskich Jana Frycza ma głębokie znaczenie dla środowiska artystycznego. Skolimów od lat stanowi bezpieczną i spokojną przystań dla seniorów związanych z filmem, teatrem i polską estradą. Właśnie tam wielu wybitnych twórców spędza jesień swojego życia.

Wsparcie dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

Fundusze zgromadzone podczas uroczystości pogrzebowych trafią w formie darowizny do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Ostatnie pożegnanie Jana Frycza przebiegło ściśle według ustalonego wcześniej planu. Ceremonia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11:00 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Dwie godziny później kondukt żałobny wyruszył spod Bramy św. Honoraty w stronę Alei Zasłużonych na Starych Powązkach, gdzie wybitny aktor znalazł swoje miejsce spoczynku.

Wielki gest rodziny Jana Frycza

Najbliżsi wybitnego aktora zadbali o to, by ceremonia pogrzebowa niosła za sobą realną pomoc. Dzięki prośbie o wpłaty na rzecz ośrodka w Skolimowie, pieniądze przeznaczone na tradycyjne kwiaty zamieniono na konkretne wsparcie dla zasłużonych twórców. To piękny i symboliczny sposób na uhonorowanie pamięci Jana Frycza poprzez troskę o jego starszych kolegów ze sceny.

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