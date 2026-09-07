Remis w meczu Wieczysta Kraków. Gol w doliczonym czasie gry

Emocjonująca końcówka meczu

Spotkanie Wieczysta Kraków z KGHM Zagłębie Lubin przyniosło wiele emocji dopiero w samej końcówce. Po bezbramkowej pierwszej połowie kibice zgromadzeni na stadionie musieli czekać na gole niemal do ostatniego gwizdka. Mecz sędziował Albert Różycki z Łodzi, a na trybunach zasiadło 1 282 widzów.

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Aleks Ławniczak zdobył bramkę głową w 88. minucie spotkania. Radość zawodników z Lubina nie trwała jednak długo. Już w 90+1. minucie do wyrównania doprowadził zawodnik gospodarzy, Duje Dujmović, ustalając wynik spotkania na 1:1.

Składy i kartki w spotkaniu

Sędzia pokazał w tym meczu trzy żółte kartki. W zespole Wieczysta Kraków ukarany został Mikkel Maigaard, natomiast w drużynie KGHM Zagłębie Lubin napomnienia otrzymali Damian Michalski oraz David Colina. Spotkanie obfitowało w zmiany, obaj trenerzy szukali świeżości w swoich zespołach.

Wieczysta zagrała w składzie: Nikola Cavlina - Karol Fila, Mateusz Wieteska, Antonio Milić (71. Duje Dujmović), Kamil Pestka - Lucas Piazon (85. Bartosz Białek), Mikkel Maigaard, Tobias Christensen - Lisandro Semedo (85. Jose Antonio de la Rosa), Efthymis Koulouris (71. Petar Pusić), Christopher Lungoyi (64. Miki Villar). Zagłębie wystąpiło w zestawieniu: Zlatan Alomerović – Aleks Ławniczak, Michał Nalepa, Damian Michalski (70. David Colina) - Mateusz Grzybek (39. Josip Corluka), Filip Kocaba, Jakub Kolan (86. Damian Dąbrowski), Sebastian Kerk (46. Jakub Sypek), Roman Jakuba – Mihael Mlinarić (46. Michail Kosidis), Marcel Reguła.