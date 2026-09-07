Wieczysta Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin. Trener Kopić ocenia grę

Krok naprzód w grze krakowskiej drużyny

Poniedziałkowe starcie pomiędzy zespołami Wieczysta Kraków i Zagłębie Lubin zakończyło się remisem 1:1 w ramach 7. kolejki Ekstraklasy. Dla trenera gospodarzy, Żeljko Kopicia, wynik ten jest dowodem na to, że praca wykonana po dwóch początkowych porażkach zaczyna przynosić rezultaty. Szkoleniowiec pozytywnie ocenił grę swojej drużyny, zwracając uwagę w szczególności na pierwszą część spotkania.

Według chorwackiego szkoleniowca, zespół znacznie poprawił kontrolę nad piłką i organizację na boisku. Zauważył on także lepszą kooperację między poszczególnymi formacjami, mimo trudności ze sforsowaniem defensywy przeciwnika. Kopić podkreślił, że chociaż jego podopieczni dążyli do przyspieszenia gry, rywale bardzo dobrze się bronili.

- Mieliśmy lepszą kontrolę gry, pozycji zawodników na boisku, udało się poprawić współpracę pomiędzy formacjami. Zrobiliśmy krok do przodu. Staraliśmy się przyspieszać grę, zmieniać strony, ale to nie było łatwe, gdyż rywal głęboko się bronił, pięciu zawodników stało w linii blisko siebie - zauważył.

Jakie wnioski wyciągnęli trenerzy po meczu?

Trener Wieczystej liczy jednak na większą skuteczność swoich podopiecznych w przyszłości. Chociaż drużyna oddała aż 20 strzałów i wywalczyła 10 rzutów rożnych, szkoleniowiec oczekiwał stworzenia większej liczby klarownych sytuacji do strzelenia gola. Podkreślił on również wagę bramki wyrównującej, która podbudowała morale zespołu.

Z drugiej strony szkoleniowiec Zagłębia Lubin, Leszek Ojrzyński, przyznał, że jego zespół słabo rozpoczął spotkanie. Wskazał, że pierwsza połowa była bardzo nieudana dla jego graczy, ale dokonane w przerwie zmiany poprawiły obraz gry w drugiej odsłonie. Ojrzyński docenił jednak zdobyty na wyjeździe punkt, podkreślając jednocześnie, że Wieczysta będzie coraz groźniejszym rywalem.

- Oddaliśmy dwadzieścia strzałów, mieliśmy dziesięć rzutów rożnych, okazji bramkowych powinno być więcej - nie miał wątpliwości.

- To było ważne, gdyż takie momenty budują ducha zespołu, integrują go i podnoszą morale. Gdy się robi pewne rzeczy lepiej, ale nie ma wyniku, to działa to dołująco - podkreślił.