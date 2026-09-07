US Open. Iga Świątek żegna się z turniejem

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-07 20:15

Iga Świątek zakończyła zmagania w wielkoszlemowym turnieju US Open już na etapie 1/8 finału. Rozstawiona z numerem ósmym tenisistka musiała uznać wyższość Chinki Qinwen Zheng, z którą przegrała w dwóch setach.

Piłka tenisowa i rakieta leżą na niebieskim korcie przy siatce. O porażce Igi Świątek na US Open przeczytasz w Eskcie.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłka tenisowa i fragment rakiety leżące na niebieskim korcie z siatką i trybunami w tle.

Koniec marzeń o tytule

Iga Świątek nie powalczy o triumf w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka przegrała z Chinką Qinwen Zheng 5:7, 3:6 w meczu 1/8 finału.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem reprezentantki Chin w dwóch setach. Porażka na tak wczesnym etapie turnieju oznacza koniec amerykańskiej kampanii dla naszej zawodniczki.

Spadek w rankingu

Odpadnięcie z turnieju w Nowym Jorku będzie miało bezpośrednie przełożenie na pozycję Polki w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu WTA Świątek zanotuje spadek na dziewiąte miejsce.

Wynik 1/8 finału singla kobiet potwierdza, że Qinwen Zheng pokonała Igę Świątek 7:5, 6:3. Tym samym chińska tenisistka awansowała do ćwierćfinału nowojorskiej imprezy.

Rolki