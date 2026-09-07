US Open. Iga Świątek żegna się z turniejem

Koniec marzeń o tytule

Iga Świątek nie powalczy o triumf w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka przegrała z Chinką Qinwen Zheng 5:7, 3:6 w meczu 1/8 finału.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem reprezentantki Chin w dwóch setach. Porażka na tak wczesnym etapie turnieju oznacza koniec amerykańskiej kampanii dla naszej zawodniczki.

Spadek w rankingu

Odpadnięcie z turnieju w Nowym Jorku będzie miało bezpośrednie przełożenie na pozycję Polki w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu WTA Świątek zanotuje spadek na dziewiąte miejsce.

Wynik 1/8 finału singla kobiet potwierdza, że Qinwen Zheng pokonała Igę Świątek 7:5, 6:3. Tym samym chińska tenisistka awansowała do ćwierćfinału nowojorskiej imprezy.