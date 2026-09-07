US Open mężczyzn. Wyniki meczów 1/8 finału

Kto awansował do ćwierćfinału?

W niedzielę na kortach w Nowym Jorku odbyły się kolejne mecze czwartej rundy turnieju US Open. Tenisiści rywalizowali w fazie 1/8 finału singla mężczyzn, walcząc o przepustkę do najlepszej ósemki imprezy.

Tegoroczna edycja wielkoszlemowego turnieju dostarcza wielu emocji. W Nowym Jorku zgromadziła się światowa czołówka męskiego tenisa, a każde spotkanie decyduje o być albo nie być w dalszej części zawodów.

Jakie niespodzianki przyniosły mecze?

Rywalizacja w singlu mężczyzn wkracza w decydującą fazę. Wyniki niedzielnych spotkań kształtują układ sił przed ćwierćfinałami ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku.

Fani tenisa na całym świecie z zapartym tchem śledzą zmagania swoich ulubieńców. Każdy awans na tym etapie US Open ma ogromne znaczenie rankingowe i prestiżowe dla zawodników.