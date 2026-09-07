Wyniki US Open kobiet. Kto zagra w decydującej fazie?

Kobiety walczą o wielkoszlemowy tytuł

W Nowym Jorku trwa rywalizacja najlepszych tenisistek świata w ramach ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego. Niedzielne mecze czwartej rundy wyłoniły kolejne uczestniczki, które powalczą o najwyższe trofeum na amerykańskich kortach.

Zmagania w 1/8 finału singla kobiet zawsze dostarczają kibicom ogromnych emocji i niespodziewanych rozstrzygnięć. Stawka nowojorskich zawodów rośnie z każdym dniem, a zawodniczki muszą wykazać się doskonałą kondycją fizyczną oraz odpornością psychiczną.

Kto zagra w prestiżowych ćwierćfinałach?

Zakończenie spotkań czwartej fazy turnieju oznacza przejście do najbardziej wymagającego etapu drabinki. Walka o awans do ćwierćfinału wymagała od uczestniczek wzniesienia się na wyżyny swoich sportowych umiejętności podczas niedzielnych starć.

Kibice z niecierpliwością czekają na oficjalne podsumowania i szczegółowe rozstrzygnięcia poszczególnych pojedynków. Kolejne dni wielkoszlemowej rywalizacji przyniosą ostateczne odpowiedzi dotyczące tego, kto ostatecznie wzniesie puchar na twardych kortach w Stanach Zjednoczonych.