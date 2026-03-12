Jako 9-latka zagrała Nel, teraz zostanie mamą. Karolina Sawka przekazała radosne wieści

Rola Nel Rawlison w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" przyniosła Karolinie Sawce ogromną popularność i sympatię widzów. Od tamtego czasu aktorka konsekwentnie rozwijała swoją karierę, zdobywając uznanie zarówno w teatrze, jak i w filmie. Teraz, po latach od debiutu, Karolina Sawka wkracza w nowy, ekscytujący etap życia – oczekiwanie na narodziny dziecka.

"W pustyni i w puszczy" - film skończył 25 lat. Karolina Sawka zagrała w nim Nel

Choć wielu widzów pamięta adaptację cenionej lektury szkolnej z lat 70., to ekranizacja "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza powstała także na początku w 2000 roku. Film skończył zatem niedawno 25 lat. W główne role Stasia i Nel wcielili się 15-letni Adam Fidusiewicz i niespełna 9-letnia Karolina Sawka. Mimo upływu ćwierć wieku filmowe rodzeństwo nadal ma ze sobą świetny kontakt.

Aktorka zostanie mamą

Radosne wieści nadeszły podczas wizyty Sawki i jej rodziców w programie "Pytanie na Śniadanie". Tematem rozmowy z prowadzącymi była przede wszystkim sztuka, jednak nieoczekiwanie padła również wiadomość o ciąży. Filmowa Nel, która w 2024 roku wyszła za mąż, spodziewa się dziecka. Informację potwierdził później jej tata, Henryk Sawka, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Poszliśmy do 'Pytanie na śniadanie' mówić o sztuce… i zdradziliśmy sekret. Nie powiedzieliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, bo czas na antenie mija szybko. Ale chyba najważniejsze padło. Sztuka, Szczecin, konie - i wiadomość, której nie było w scenariuszu. Karolina zostaje mamą. A my dziadkami" - czytamy.

33

Karolina Sawka jest żoną znanego aktora. Ile ma dziś lat?

Aktorka, którą Polska pokochała w 2001 roku, urodziła się w grudniu roku 1991. To oznacza, że podczas realizacji "W pustyni i w puszczy" miała niespełna 9 lat, a dziś ma lat 35. Za mąż wyszła dwa lata temu, formalizując swój związek z młodszym o kilka lat kolegą po fachu. Karolina Sawka jest żoną Mateusza Rzeźniczaka, aktora znanego z takich produkcji, jak "Piłsudski", "Hotel 52" czy "Furioza".

