Jaki Natsu ma typ faceta? Krótko podsumowała. Tego mogliście o niej nie wiedzieć

Natalia "Natsu" Karczmarczyk od ponad pół roku jest singielką. Influencerka i Marcin Dubiel rozstali się w czerwcu 2025 roku po ponad trzech latach związku. Fani od razu zauważyli, że 28-latka odżyła. W rozmowie z Eską Natsu podpisała się pod słowami internautów.

Tak, czuję, że odżyłam, bo polubiłam siebie na nowo i polubiłam spędzać czas sama ze sobą. Czasami narzekam, wiem, że narzekam, ale ja też lubię się uzewnętrzniać. Ponarzekam sobie, ale na koniec wracam do mieszkania i myślę sobie: "kurczę, lubię swoje towarzystwo, lubię siebie" - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

Na fali zmian w życiu prywatnym Natalia zdecydowała się na udział w programie "Taniec z gwiazdami". W 2. odcinku show influencerka zaprezentowała tango do wielkiego hitu "Womanizer" Britney Spears, za które została "zbesztana" przez Iwonę Pavlović. Zapytana o to, czy ona sama miała do czynienia z tytułowym "kobieciarzem", opowiedziała o swoich doświadczeniach. Zdradziła też, czy ma określony typ mężczyzny.

Natsu załamana po ocenach. Jaki ma typ faceta?

Natsu o typie mężczyzny

Natalia zdradziła, że choć miała do czynienia z kobieciarzami, to żadnemu z nich nie oddała swojego serca. Wszystkie jej dotychczasowe relacje były raczej dłuższe, niż krótsze.

Miałam [do czynienia z kobieciarzami], ale trzymam się raczej od takich z daleka. Na szczęście nie trafiałam na facetów, którzy byliby takimi typowymi kobieciarzami, zazwyczaj jestem w długich relacjach - odpowiedziała.

Zapytana o typ mężczyzny, Karczmarczyk podkreśliła, że aktualnie nie myśli o romansach. Całą uwagę skupia bowiem na przygotowaniach do "Tańca z gwiazdami".

Teraz to już nie mam żadnego typu, teraz mam tryb "Taniec z gwiazdami". Wszystkie romanse, inne pierdoły schodzą na drugi plan. Ja mam inne problemy teraz, nie mogę być ostatnia. Jeśli trzeci odcinek z rzędu będę na dole tabeli, to nie dam rady. Chciałabym poczuć, że robię coś dobrego tutaj, ze się rozwijam, że mi wychodzi - dodała w rozmowie z Eską.