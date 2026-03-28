Jacek Janosz zmarł w wieku 54 lat. Aktor znany z seriali od dawna zmagał się z ciężką chorobą

Jacek Janosz przegrał walkę z chorobą. Zmarł aktor znany z serialu "Ojciec Mateusz"

W wieku zaledwie 54 lat pożegnaliśmy cenionego artystę telewizyjnego. Widzowie kojarzyli Jacka Janosza przede wszystkim z ról epizodycznych w takich lubianych produkcjach jak "Ojciec Mateusz", "Na sygnale", "Ukryta prawda", "Na Wspólnej", "Botoks". Mężczyzna zmarł we wtorek 26 marca, a informację o jego tragicznych losach oficjalnie potwierdził zakład pogrzebowy poprzez publikację internetowego nekrologu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26.03.2026 r., przeżywszy lat 54, zaopatrzony Świętymi Sakramentami, zmarł najukochańszy syn, brat, tata i bratanek, mgr inż. Jacek Janosz - informatyk, poligraf, aktor i wydawca - czytamy w klepsydrze opublikowanej na stronie zakładu pogrzebowego z Wadowic.

Pogrzeb Jacka Janosza odbędzie się w Wadowicach. Znamy szczegóły

Udostępniona w sieci klepsydra precyzyjnie określa harmonogram uroczystości żałobnych po śmierci gwiazdora stacji TVN i TVP. Ostatnie pożegnanie zaplanowano na środę 1 kwietnia na terenie Wadowic. Msza święta w intencji zmarłego rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 w miejscowym Kościele Parafialnym Św. Piotra Apostoła. Pół godziny wcześniej zgromadzeni żałobnicy wezmą udział we wspólnej modlitwie różańcowej. Najbliższa rodzina artysty, w tym jego rodzice i córki, nie podała szczegółów dotyczących pochówku na cmentarzu.

Kariera zawodowa Jacka Janosza. Łączył aktorstwo z branżą poligraficzną

Choć mężczyzna regularnie pojawiał się na ekranach telewizorów, jego życie zawodowe wykraczało daleko poza plany zdjęciowe. Aktorstwo stanowiło dla niego ogromną pasję, której w pełni poświęcił niemal dwadzieścia lat życia. Oprócz pracy przed kamerą Jacek Janosz był bardzo cenionym specjalistą w branży poligraficznej oraz pełnił odpowiedzialną funkcję doradcy technologicznego.

Zmarły artysta współpracował z krakowskim Teatrem Praska 52, a trzynaście lat temu odebrał dyplom w Szkole Aktorskiej SPOT, która opublikowała w swoich mediach społecznościowych chwytający za serce wpis pożegnalny po śmierci dawnego ucznia.

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego niezwykłe zdolnego absolwenta JACKA JANOSZA. Ogromna strata. Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi.

Jacek Janosz przez wiele lat mierzył się z niezwykle skomplikowanymi problemami zdrowotnymi, a jego sytuacja medyczna była trudna. Aktor w przeszłości poddał się innowacyjnemu procesowi leczenia w Stanach Zjednoczonych po tym, jak specjaliści nie dawali mu szans na wyzdrowienie. O swojej dramatycznej drodze do zdrowia informował we wpisach udostępnianych na swoim prywatnym profilu na Facebooku.

(...) ponad cztery lata temu żegnałem się z tym światem, usłyszałem wówczas, że pozostało mi jedynie 3 miesiące życia. Dr Krzysztof jako jedyny podjął się leczenia mojego bardzo skomplikowanego i nietypowego przypadku. To była Innowacyjna metoda, w przypadku tak zaawansowanego stadium choroby i zupełnie nietypowa ścieżka leczenia, która wyznaczono mi w klinice w USA. Bogu dzięki za dr Renuke z USA. Dostałem cztery lata życia! Dziękuję! Dziękuję moim Przyjaciołom, którzy mnie wspierali i wspierają nadal, bo walka się nie skończyła - pisał Janosz w październiku 2025 r.

