Polskie siatkarki trenują przed mistrzostwami Europy. Gdzie zagrają jedyny sparing przed turniejem?

Zmiana planów przed mistrzostwami Europy

Brak awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów wymusił na sztabie szkoleniowym modyfikację harmonogramu przygotowań. Zespół narodowy rozpoczął zgrupowanie w Szczyrku, gdzie obecnie pod okiem trenerów trenuje szesnaście zawodniczek. W grupie tej znalazły się powracająca po kontuzji Martyna Czyrniańska oraz Natalia Kecher. W poczekalni pozostaje kontuzjowana Martyna Łukasik, która nie zagrała w japońskiej części rozgrywek. Zawodniczki mają już za sobą pierwsze dni treningów i budują formę na sierpniowe zmagania.

Sztab szkoleniowy podkreśla, że wcześniejsze odpadnięcie z rozgrywek nie jest traktowane jako przewaga nad rywalkami. Zawodniczki otrzymały po prostu kilka dodatkowych dni wolnego przed rozpoczęciem obozu. Obecne treningi mają charakter wprowadzający, jednak reprezentantki startują z dużo wyższego poziomu niż bezpośrednio po zakończeniu sezonu klubowego. Zgrupowanie w Szczyrku potrwa do soboty, po czym drużyna na sześć dni przeniesie się do Spały. Właśnie tam reprezentacja będzie szlifować taktykę przed wyjazdem na mecze testowe.

- Dziewczyny dostały trzy dni wolnego więcej. Oczywiście, mogliśmy też wcześniej o kilka dni wcześniej rozpocząć przygotowania do mistrzostw Europy. Gdybyśmy grali do końca w Lidze Narodów, to dopiero w przyszłym tygodniu zaczęlibyśmy zgrupowanie - powiedział PAP drugi trener reprezentacji Polski Nicola Vettori.

- Mamy taką filozofię, że tylko rywalizacja z najlepszymi zespołami na świecie jest dużo lepszym przygotowaniem niż trening. Gra z topowymi reprezentacjami daje większy impuls do rozwoju – zaznaczył.

Z kim zagrają polskie siatkarki w Koszalinie?

Głównym etapem sprawdzającym formę zespołu będzie towarzyski turniej w Koszalinie, zaplanowany na dni od 11 do 13 sierpnia. Na parkiecie zaprezentują się reprezentacje Włoch, Francji oraz Ukrainy, które również przygotowują się do europejskiego czempionatu. Będzie to jedyny oficjalny test biało-czerwonych przed wylotem do Stambułu na mecze grupowe. Szkoleniowcy podkreślają, że starcia z czołowymi zespołami kontynentu przyniosą najwięcej materiału do analizy dla sztabu. Taka wymagająca rywalizacja ma bezpośrednio przełożyć się na wysoką dyspozycję podczas głównych mistrzostw.

Mistrzostwa Europy potrwają od 21 sierpnia do 6 września, a współgospodarzami będą Turcja, Azerbejdżan, Szwecja i Czechy. Reprezentacja Polski wszystkie spotkania fazy grupowej rozegra w Stambule, począwszy od meczu z Węgrami. Kolejnymi rywalkami naszego zespołu będą Łotwa, Słowenia, Niemcy oraz Turcja. Do fazy pucharowej turnieju awansują cztery najlepsze drużyny z każdej grupy, a zwycięzca całych zawodów wywalczy przepustkę na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Pierwsze spotkanie turniejowe polskiego zespołu zaplanowano na 22 sierpnia.