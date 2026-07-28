Afera w kadrze siatkarek. Zuzanna Górecka odpowiada słynnej kapitan!

Joanna Wołosz, w wywiadzie dla TVP Sport, ostro oceniła postawę koleżanek, które rezygnują z występów w kadrze, sugerując że mają o sobie zbyt wysokie mniemanie. Wśród zawodniczek nieobecnych w ostatnim czasie w reprezentacji jest przyjmująca Zuzanna Górecka. 26-letnia siatkarka postanowiła odnieść się do słów byłej kapitan za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Zamieszanie w kadrze siatkarek. Joanna Wołosz ostro o rezygnacjach

Selekcjoner Stefano Lavarini już w kwietniu przyznał, że musiał zmierzyć się z odmowami, ogłaszając powołania na sezon 2026. Włoch zaznaczył, że z wyjątkiem roku olimpijskiego, taka sytuacja zdarza się w każdym sezonie jego pracy z kadrą. Reprezentacja rywalizowała następnie w Lidze Narodów, ale temat nieobecności powrócił przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

Dyskusję na nowo rozgrzała Joanna Wołosz. Słynna rozgrywająca, która zakończyła karierę reprezentacyjną po igrzyskach w Paryżu, udzieliła głośnego wywiadu TVP Sport.

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Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie. I ok – szanuję ich decyzje, że nie chcą grać w kadrze, a skupić się na rywalizacji w klubie, który najwięcej zapłaci, bo siatkówka to po prostu ich główne źródło utrzymania. Jest to jednak totalnie inna wersja kariery niż moja. Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej, do kibiców i ich emocji

Jej stanowcza wypowiedź szybko spotkała się z reakcją środowiska.

Zuzanna Górecka odnosi się do afery w reprezentacji

Oliwy do ognia dolał kierownik reprezentacji Szymon Szlendak, który w Polsacie Sport przyznał, że był zszokowany odmową ze strony Dominiki Pierzchały przed zeszłoroczną Uniwersjadą, Ligą Narodów i mistrzostwami świata. W reprezentacji brakuje również Zuzanny Góreckiej, która w pierwszym roku współpracy była istotnym punktem w układance Lavariniego. Przełomem okazała się poważna kontuzja, jakiej przyjmująca nabawiła się w finale Tauron Ligi w 2023 roku. Po długiej rehabilitacji znalazła się co prawda w szerokiej kadrze przed igrzyskami, ale ostatecznie nie pojechała do Paryża. Od tego czasu jej nieobecność w drużynie narodowej była owiana tajemnicą.

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W obliczu najnowszych komentarzy, Górecka zabrała głos na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Siatkarka udostępniła cytat Łukasza Kadziewicza z programu „Misja Siatka”, w którym ekspert zastanawiał się, dlaczego zawodniczki nie chcą grać w kadrze, sugerując spojrzenie na problem z perspektywy sztabu i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Górecka skwitowała te słowa krótkim: „Nic dodać, nic ująć”.

To sugeruje, że przyczyny rezygnacji mogą być bardziej złożone. Z pewnością wkrótce pojawią się kolejne głosy, rzucające nowe światło na sytuację w reprezentacji polskich siatkarek.

Autor: Zuzanna Górecka/ Instagram Zuzanna Górecka o braku gry w reprezentacji Polski