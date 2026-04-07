Hubert Urbański zaskoczył widzów nową fryzurą. Internauci porównują go do znanej postaci z komedii

Kariera Huberta Urbańskiego w teleturnieju "Milionerzy"

Hubert Urbański jest nieprzerwanie związany z teleturniejem "Milionerzy" od blisko 27 lat. Format zadebiutował na antenie TVN w 1999 roku i mimo kilkukrotnych przerw w emisji (w latach 2003-2008 oraz 2010-2017), twarz programu pozostała niezmienna. Kiedy w 2025 roku prawa do emisji przejął Polsat, dla producentów było oczywiste, że stanowisko prowadzącego musi zachować dotychczasowy gospodarz.

Transfer telewizyjnego hitu do nowej stacji nie mógł obyć się bez jego głównej gwiazdy. Włodarze Polsatu dołożyli wszelkich starań, aby prezenter przeszedł do nich wraz z formatem, co ostatecznie zakończyło się sukcesem po 26 latach jego współpracy z TVN.

Widzowie cenią 60-letniego prezentera przede wszystkim za elegancję, nutę ironii oraz umiejętne budowanie napięcia. Jego charakterystyczne zawieszenia głosu i opanowanie przed ogłoszeniem poprawnej odpowiedzi podsycają emocje lepiej niż jakakolwiek oprawa dźwiękowa. Te cechy sprawiły, że dla milionów Polaków stał się on absolutnym filarem tego widowiska.

Zobacz także: Wygrała milion w "Milionerach", ale wciąż czeka na swoje pieniądze. "Mam nadzieję, że o mnie nie zapomną"

Internauci oceniają nową fryzurę Huberta Urbańskiego

Przez ponad dwie dekady obecności na ekranie wygląd gospodarza ulegał naturalnym metamorfozom. W momencie startu programu 33-letni wówczas dziennikarz miał lekko szpakowate włosy. Dzisiaj prezentuje całkowicie siwą czuprynę, zazwyczaj mocno wycieniowaną po bokach, z dłuższą, zaczesaną do tyłu górą. Zdarzało mu się również eksperymentować z zarostem, pokazując się widzom z wąsami lub obfitą brodą.

W najnowszych odcinkach prowadzący postanowił jednak diametralnie zmienić wizerunek, stawiając na prostą grzywkę. Ta nieoczekiwana zmiana wizerunku natychmiast wywołała lawinę skrajnych reakcji ze strony fanów formatu. W sieci zaroiło się od opinii internautów - od szczerych zachwytów po żartobliwe porównania do znanej postaci z amerykańskiej komedii.

Zobacz także: Hubert Urbański to koń trojański w "Milionerach"? Źle podpowiedział, a teraz pęka ze śmiechu

"Prowadzącym był Wito Bambino", "Alleluja i do przodu!", "Mi się podoba, jest git", "Młodzieżowy fresh haircut", "Świetna fryzura!", "Jim Carrey w 'Głupi i głupszy'", "Fryzura taka (nomen omen) jak z 'Głupi i głupszy'... ale fajna, fajna. Nie ma co się trzymać stereotypów".

Wielka sensacja! Edward Miszczak o konflikcie z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą

Zobacz więcej zdjęć. Staś z "W pustyni i w puszczy" walczy z nowotworem! Tomasz Mędrzak ma 71 lat