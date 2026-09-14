Ekstraklasa. Kto triumfował w starciu Radomiaka z Piastem?

Piast Gliwice punktuje w Radomiu

Spotkanie najwyższej klasy rozgrywkowej przyciągnęło na trybuny dokładnie 7 733 widzów. Zespół gości objął prowadzenie w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu. Bramkę tuż przed zejściem do szatni strzelił skrzydłowy drużyny z Gliwic Hugo Vallejo. Trafienie w pierwszej minucie doliczonego czasu gry ustawiło przebieg dalszej rywalizacji w tym spotkaniu.

Po zmianie stron gospodarze starali się odrobić straty z pierwszej części gry. Niestety dla miejscowych kibiców, to przyjezdni zadali kolejny decydujący cios. W sześćdziesiątej siódmej minucie rzut karny na gola zamienił Jakub Łabojko. Od tego momentu zawodnicy z Radomia mieli niezwykle utrudnione zadanie w walce o ligowe punkty.

Kto sędziował mecz w Radomiu?

Arbitrem głównym tego ligowego starcia był Tomasz Marciniak reprezentujący Płock. W trakcie trwania zawodów sędzia musiał kilkukrotnie sięgać po żółte kartoniki. W drużynie gospodarzy indywidualną karę otrzymał obrońca Filip Koperski. W zespole z Gliwic w ten sposób ukarani zostali natomiast Jakub Lewicki oraz Jakub Czerwiński.

Obaj trenerzy wykorzystali szereg zmian w drugiej połowie, szukając optymalnych rozwiązań taktycznych na murawie. Szkoleniowiec Radomiaka wprowadził na boisko między innymi Ibrahime Camare i Kacpra Karaska. Z kolei w zespole z Gliwic szansę gry otrzymali tacy zawodnicy jak Filip Borowski czy Oskar Leśniak. Ostatecznie roszady w składach nie wpłynęły na zmianę końcowego rezultatu rywalizacji.