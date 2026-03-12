Kim jest Gamou Fall? Filmy, Taniec z Gwiazdami, Fame MMA, wzrost, wiek, pochodzenie, dziewczyna

Gamou Fall - Fame MMA, wzrost, wiek, pochodzenie, rodzice, waga, dziewczyna. Takie frazy najczęściej wyszukiwane są przez internautów w naszym kraju. Kim jest Gamou Fall? To nie tylko sportowiec, ale także model i aktor, a teraz też uczestnik "Tańca z Gwiazdami". Mężczyzna ma na swoim koncie występy w filmach - między innymi Botoks od Patryka Vegi, teatrze czy nawet teledyskach takich twórców, jak Sylwia Grzeszczak czy też Pezet. Oprócz tego Gamou Fall pozuje przed obiektywem, czyli jest modelem. Oprócz tego może pochwalić się kampanią Coca-Coli, w której użyczył głosu. Fall znalazł się również wśród zawodników na gali Fame MMA 8, a także miał zawalczyć na 10. edycji jednak kontuzja wykluczyła go z możliwości występu. Co jeszcze musicie wiedzieć na jego temat?

Gamou Fall - wiek

Ile lat ma Gamou Fall? Sportowiec urodził się w 1992 roku, więc rocznikowo ma 34 lata.

Gamou Fall - wzrost

Jakiego wzrostu jest Gamou Fall? Mężczyzna jest wysoki i mierzy około 190 cm wzrostu.

Gamou Fall - waga

Ile waży Gamou Fall? Jego waga, w jakiej walczył podczas Fame MMA, to kategoria półśrednia, czyli do 77 kilogramów.

Gamou Fall - pochodzenie, rodzice

Jakie pochodzenie ma Gamou Fall? Kim są jego rodzice? Mężczyzna urodził się w Polsce. Jego tata pochodzi z Senegalu, natomiast mama jest Polką.

Gamou Fall - dziewczyna, dzieci

Gamou Fall nie chwali się często swoim życiem prywatnym. Wiemy jednak, że pod koniec 2025 roku został tatą.

Gamou Fall - Fame MMA

Gamou Fall jest zawodnikiem federacji Fame MMA. Widzowie mogli go oglądać podczas 8. odsłony wydarzenia, gdzie zmierzył się i wygrał starcie z Maćkiem Szewczykiem z Love Island. Wyspa miłości. Oprócz tego widzowie mieli zobaczyć go podczas 10. edycji sportowego wydarzenia, jednak kontuzja i operacja wykluczyła go z walki. Gamou Fall miał walczyć z Piotrem Pająkiem.

Gamou Fall - Instagram

Gamou Fall jest aktywny na Instagramie. Znajdziecie go bez problemu, wpisując w apkę jego nick @iamgamoufall.