Historyczna walka na KSW 118! Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić zachwyciły na ważeniu

Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić w życiowej formie przed XTB KSW 118

Zbliża się moment koronacji pierwszej w dziejach KSW mistrzyni dywizji koguciej. Wiktoria Czyżewska stoczyła do tej pory w klatce KSW siedem pojedynków, z czego triumfowała w sześciu. W swoim ostatnim styczniowym występie w spektakularny sposób znokautowała Tamires Vidal, zdobywając przy tym bonus finansowy. Popularna "Chicatoro" zainkasowała wówczas swoje trzecie wyróżnienie za nokaut wieczoru, a w przeszłości nagrodzono ją również za najlepsze starcie podczas KSW 108 przeciwko Biance Sattelmayer. Teraz przed Polką niepowtarzalna okazja, by zdobyć mistrzowski pas i przejść do historii jako najmłodsza czempionka tej organizacji!

Iga Świątek zachwyca formą w Rzymie. Poza placem gry pokazuje zupełnie inną twarz

Jej przeciwniczką będzie powracająca w szeregi KSW Sara Luzar-Smajić. Reprezentantka Chorwacji ma na koncie dwa zwycięstwa w trzech dotychczasowych starciach dla polskiego giganta. Ostatnio występowała pod szyldem FNC, gdzie odniosła dwa triumfy. Jej ostatnia walka odbyła się w grudniu ubiegłego roku i została uznana za najlepszą tego wieczoru. Łączny rekord Luzar-Smajić to 6 wygranych i 3 przegrane – rywalizowała w MMA nie tylko u siebie i w Polsce, ale też na terenie Włoch, Niemiec oraz Czarnogóry.

Przed sobotnią walką Czyżewska i Luzar-Smajić musiały zaliczyć obowiązkowe ważenie. Podczas piątkowej porannej procedury obie zawodniczki bez najmniejszych kłopotów zmieściły się w wymaganym limicie (61,2 kg). Polka ważyła równe 61 kilogramów, natomiast Chorwatka 60,8 kg. Obie wojowniczki na wadze pojawiły się wyłącznie w bieliźnie, prezentując doskonałe sylwetki. Fani MMA liczą na to, że równie imponująco zaprezentują się w samej walce!

Karta walk XTB KSW 118 w Kaliszu (Kto walczy?)

Walka wieczoru:

83,9 kg: Piotr Kuberski (17-1) zmierzy się z Michałem Michalskim (14-5) – starcie o tymczasowe mistrzostwo dywizji średniej.

Karta główna:

61,2 kg: Wiktoria Czyżewska (7-1) stanie do walki z Sarą Luzar-Smajić (6-3) – pojedynek o pas mistrzowski kategorii koguciej.

70,3 kg: Marian Ziółkowski (25-11-1 1NC) skrzyżuje rękawice z Aymardem Guih (19-14-1).

70,3 kg: Valeriu Mircea (31-9-1) zmierzy się z Romanem Szymańskim (18-9).

93 kg: Dawid Kasperski (2-1) podejmie Aleksandra Winiarskiego (3-1).

77,1 kg: Konrad Rusiński (7-3) spotka się w klatce z Tagirem Machmudovem (3-0).

93 kg: Michał Dreczkowski (6-1) powalczy z Cedrikiem Lushimą (7-1).

Karta wstępna: