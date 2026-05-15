Przełom po makabrycznym wypadku polskiego żużlowca. "Sygnały czucia w nogach"

Nowe wieści ze szpitala. Stan Patryka Budniaka ulega zmianie

Niedzielny wypadek na torze sprawił, że Patryk Budniak nadal przebywa pod opieką medyków, choć jego sytuacja zdrowotna wykazuje powolną poprawę. Zgodnie z najnowszymi informacjami, w czwartek zainicjowano proces wyprowadzania sportowca ze stanu śpiączki farmakologicznej. Świeże, ostrożnie optymistyczne doniesienia na temat 19-latka zostały opublikowane przez jego klub, Start Gniezno.

Makabryczny wypadek na torze. Start Gniezno publikuje oświadczenie

Dramatyczne sceny z udziałem Patryka Budniaka rozegrały się w niedzielę w ramach zmagań Krajowej Ligi Żużlowej. Podczas rywalizacji Ultrapur Omega Startu Gniezno ze Śląskiem Świętochłowice, pojazd 19-latka zahaczył o maszynę Leona Szlegiela. W konsekwencji żużlowiec wypadł za ogrodzenie, uderzając z potężnym impetem w betonowe ograniczenie. Niemal natychmiast podjęto akcję ratunkową, po której w krytycznym stanie trafił helikopterem do placówki medycznej. Na miejscu wykonano zabieg chirurgiczny kręgosłupa, a w środę zoperowano złamania obu kończyn dolnych. Do czwartku zawodnik przebywał na oddziale intensywnej terapii w śpiączce farmakologicznej, z której właśnie jest wybudzany.

„Mamy pierwsze, jeszcze ostrożnie pozytywne informacje dotyczące stanu zdrowia Patryka Budniaka. Nasz zawodnik jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej i reaguje na kontakt z bliskimi. Pojawiły się również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach, co daje nadzieję w dalszej walce o zdrowie. Patryk pozostaje pod stałą opieką lekarzy, a kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco” - przekazał w wieczornym komunikacie jego klub, Start Gniezno.

Pomoc dla 19-letniego zawodnika. Trwa ogromna zbiórka funduszy

Jednocześnie w internecie nieprzerwanie prowadzona jest akcja na rzecz poszkodowanego sportowca. Do tej pory na cel medyczny i rehabilitacyjny zebrano ponad 400 tysięcy złotych, co wielokrotnie przekroczyło zakładane 50 tysięcy. Dodatkowo organizowane są aukcje, z których dochód zasili konto potrzebującego 19-latka. Chętni mogą dołączyć do zbiórki wspierającej powrót do zdrowia Patryka Budniaka.

Link do zbiórki TUTAJ: https://zrzutka.pl/dv7djc