Gwiazdy przed Oscarami dostaną prawdziwe fortuny. Zobacz, co znalazło się w elitarnych paczkach

Oscary 2026: Nominowani dostaną paczki warte majątek

Zbliża się wielkie święto kina. Już 15 marca 2026 roku uwaga całego globu skupi się na Hollywood i ceremonii wręczenia najbardziej pożądanych nagród filmowych. Wprawdzie to sama statuetka jest dla aktorów, reżyserów i całego środowiska filmowego głównym obiektem pożądania, to jednak sponsorzy imprezy dołożyli starań, aby wyróżnieni twórcy zostali sowicie obdarowani jeszcze przed wyczytaniem laureatów.

Zobacz też: Oscary 2026: Gdzie oglądać prestiżową galę w Polsce? Data i szczegóły transmisji

Tegoroczne "gift bagi" na Oscarach biją rekordy wartości

Tradycyjnie dla wyłonionych kandydatów przygotowano luksusowe paczki niespodzianki, znane jako "gift bagi". Tym razem jednak ich zawartość przekracza dotychczasowe standardy. Jak podają media, wycena pojedynczego zestawu oscyluje wokół 350 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje zawrotną kwotę ponad 1,3 miliona złotych!

Zobacz też: To oni wręczą Oscary 2026. Te gwiazdy pojawią się na tegorocznej gali

Co ukryto w ekskluzywnych paczkach na Oscarach 2026?

Zestawienie podarunków przyprawia o zawrót głowy. Nominowani znajdą w nich vouchery na pobyty w najbardziej prestiżowych zakątkach globu. Jedną z propozycji są kilkudniowe wczasy w kostarykańskiej willi, gwarantujące obsługę na najwyższym poziomie, w tym usługi prywatnego kucharza, szofera i konsjerża. Całość dopełnią niesamowite krajobrazy obejmujące Ocean Spokojny, wulkany i górskie szczyty.

A to zaledwie przedsmak. Wśród prezentów znalazł się również wypad do luksusowej posiadłości w mroźnej Laponii, a także relaksujący, dziesięciodniowy pobyt w topowym resorcie na Sri Lance.

Sponsorzy nie zapomnieli również o wyglądzie nominowanych. W "gift bagach" umieszczono zaproszenia na profesjonalne zabiegi anti-aging, konsultacje u kosmetologów i pakiety ekskluzywnych kosmetyków, w tym cenione koreańskie specyfiki. Prawdziwym hitem są jednak vouchery na poważniejsze ingerencje medycyny estetycznej, takie jak modelująca liposukcja czy całkowita odmiana uśmiechu wraz z wybielaniem zębów.

Na Oscarach 2026 rozdają więcej niż wycieczki i kosmetyki

Oprócz wyjazdów i zabiegów upiększających, paczki oferują dostęp do eksperckich usług. Mowa tu o darmowych konsultacjach prawnych, poradach z zakresu projektowania wnętrz oraz zaproszeniach na profesjonalne sesje fotograficzne.

Zadbano też o podniebienia obdarowanych. W zestawach znalazły się wykwintne słodycze, takie jak pokryte jadalnym złotem precle w czekoladzie, starannie wyselekcjonowane herbaty oraz wyroby z dodatkiem konopi.

Dopełnieniem całości są luksusowe akcesoria: markowe walizki, bielizna wyszczuplająca oraz innowacyjne słuchawki prysznicowe naszpikowane najnowszą technologią. Zwieńczeniem tego bogatego pakietu jest ekskluzywne, limitowane pióro z linii "Movie Star".

Zobacz też: Faworyci do Oscarów 2026 w głównych kategoriach. Oni mają największe szanse