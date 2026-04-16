Gwiazdy pożegnały Jacka Magierę na pogrzebie. Zjawili się Lewandowski i Rzeźniczak. To nie koniec!

Zaskakująca śmierć Jacka Magiery we Wrocławiu

Tragiczne i niespodziewane odejście Jacka Magiery, asystenta selekcjonera kadry narodowej oraz cenionego zawodnika i szkoleniowca, zszokowało wszystkich. Zmarł 10 kwietnia 2026 roku. Z samego rana wybrał się na swoją standardową przebieżkę po Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu, gdzie niespodziewanie stracił przytomność. Błyskawicznie rozpoczęto reanimację, po czym przetransportowano go do placówki medycznej. Niestety, pomimo starań medyków, nie udało się uratować jego życia. Jak ustalono, bezpośrednim powodem zgonu było nagłe zatrzymanie krążenia. Miał zaledwie 49 lat.

Pogrzeb Jacka Magiery na warszawskich Powązkach

Ostatnie pożegnanie zaplanowano na czwartek, 16 kwietnia w stolicy. O godzinie 12:00 odprawiono mszę żałobną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Później kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o 14:30 odbył się pochówek. Tam właśnie znalazł miejsce spoczynku trener, za którym wielu będzie tęsknić.

Chęć uczestnictwa w ceremonii była tak duża, że kościół nie pomieścił wszystkich chętnych. Polski Związek Piłki Nożnej wydał specjalny komunikat, w którym poinformował uczestników o ograniczonej liczbie miejsc:

Rodzina zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie.

Robert Lewandowski i Jakub Rzeźniczak na pogrzebie Magiery

Zmarły trener był osobą niezwykle szanowaną nie tylko w środowisku sportowym. Ceniono go również za to, jakim był człowiekiem. Nic dziwnego, że jego pogrzeb przyciągnął tłumy żałobników. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele, współpracownicy, kibice, a także znane osobistości. Wśród nich pojawili się m.in. Jakub Rzeźniczak z partnerką, Rafał Maserak, Robert Lewandowski czy Krzysztof Stanowski.

Żegnaj Jacek, przyjacielu, trenerze, mentorze. Brakuje mi słów, by opisać smutek… Tak dobry człowiek. Życie nie jest sprawiedliwe… Wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich bliskich.

Tak wcześniej w mediach społecznościowych napisał Jakub Rzeźniczak.

Przed warszawskimi uroczystościami zorganizowano również poruszające pożegnanie we Wrocławiu, w kościele św. Franciszka z Asyżu. Podczas specjalnej mszy połączonej z czuwaniem przy trumnie, hołd zmarłemu oddały tłumy kibiców, co tylko potwierdza, jak znaczącą postacią Magiera był w świecie piłki nożnej.

