Sklepy otwarte w Boże Ciało - Żabka, Lidl, Biedronka, Auchan. Do której godziny?

Biedronka, Lidl, Auchan – czy zrobimy w nich zakupy?

Wielu z nas, budząc się w świąteczny poranek, zadaje sobie pytanie: jakie sklepy są otwarte w Boże Ciało? Z nadzieją myślimy o szybkim wyskoku do ulubionego dyskontu. Niestety, przepisy prawa są w tej kwestii bardzo rygorystyczne. Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy, co wiąże się z bezwzględnym zakazem handlu dla największych graczy na rynku.

Oznacza to, że drzwi supermarketów i hipermarketów pozostaną tego dnia zamknięte na głucho. Jeśli liczyłeś na to, że uzupełnisz zapasy na popołudniowego grilla w Biedronce, Lidlu czy hipermarkecie Auchan, musisz zrewidować swoje plany. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych gigantów, takich jak Kaufland czy Dino. Większe sprawunki trzeba było zaplanować na środę, a jeśli tego nie zrobiliśmy, pozostaje nam poczekać na otwarcie dyskontów w piątek rano.

Gdzie szukać ratunku? Wyjątki od zakazu handlu

Skoro duże sieci zamykają swoje podwoje, to co jest otwarte w Boże Ciało? Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje na szczęście całkiem długą listę wyjątków, które są kołem ratunkowym dla zapominalskich. Przede wszystkim prawo pozwala na otwarcie małych sklepów osiedlowych oraz placówek działających na zasadzie franczyzy. Jest tu jednak jeden, niezłomny warunek – za ladą musi osobiście stanąć właściciel sklepu lub pracować członkowie jego najbliższej rodziny. Gdzie jeszcze na pewno uda Ci się zrobić najpilniejsze zakupy w ten świąteczny czwartek?

Stacje benzynowe. To najpewniejszy punkt na mapie. Często dysponują bogatym asortymentem, od napojów i przekąsek, po podstawowe artykuły spożywcze.

To najpewniejszy punkt na mapie. Często dysponują bogatym asortymentem, od napojów i przekąsek, po podstawowe artykuły spożywcze. Sklepy na dworcach i lotniskach. Są wyłączone z zakazu ze względu na konieczność bieżącej obsługi podróżnych.

Są wyłączone z zakazu ze względu na konieczność bieżącej obsługi podróżnych. Cukiernie, lodziarnie i piekarnie. Wiele z nich otwiera się chociaż na kilka godzin, by zaoferować klientom świeże wypieki.

Wiele z nich otwiera się chociaż na kilka godzin, by zaoferować klientom świeże wypieki. Dyżurujące apteki. Ratunek w sytuacji, gdy pilnie potrzebujesz medykamentów.

Ratunek w sytuacji, gdy pilnie potrzebujesz medykamentów. Sklepy online z dostawą. Sprawdź popularne aplikacje, bo sklepy takie jak Lisek mogą dostarczać zakupy także w święta.

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Żabka w Boże Ciało – do której zrobisz zakupy?

Zastanawiając się nad awaryjnymi zakupami w święta, niemal każdy od razu ma przed oczami zielony szyld Żabki, Carrefour Express czy lokalnego Lewiatana. Ponieważ sieci te w ogromnej mierze opierają się na modelu franczyzowym, większość z tych placówek będzie w Boże Ciało otwarta. Musisz jednak uważać na jedną, często lekceważoną pułapkę.

W dni świąteczne z zakazem handlu, sklepy franczyzowe niemal nigdy nie funkcjonują w swoich standardowych godzinach (np. od 6:00 do 23:00). O finalnym harmonogramie zawsze decyduje osobiście franczyzobiorca. Zdecydowana większość właścicieli decyduje się na znaczne skrócenie czasu pracy. Najczęściej spotykanymi godzinami otwarcia Żabki w takie święta są ramy od 10:00 do 18:00 lub od 11:00 do 19:00. Zanim wyruszysz na spacer w poszukiwaniu otwartego sklepu, najbezpieczniej będzie sprawdzić jego status w dedykowanej aplikacji mobilnej lub po prostu zerknąć na kartkę informacyjną, która na pewno zawisła na drzwiach wejściowych kilka dni wcześniej.