Pijany kierowca w Szczawnie-Zdroju. Miał 3,6 promila, potrącił dwie osoby i uciekł

Szczawno-Zdrój: Pijany kierowca potrącił pieszych na parkingu i uciekł

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, około godziny 18:30 na jednym z parkingów w Szczawnie-Zdroju. Kierujący samochodem osobowym mężczyzna podczas wykonywania manewru cofania najechał na dwóch pieszych. Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, sprawca postanowił ratować się ucieczką, licząc na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Na szczęście poszkodowanym w tej kolizji osobom nic poważnego się nie stało, jednak cała sytuacja mogła zakończyć się znacznie gorzej.

Zatrzymanie 41-latka z Wałbrzycha. Miał 3,61 promila alkoholu

Działania policjantów z wałbrzyskiej drogówki oraz wydziału prewencji przyniosły błyskawiczny efekt. Na podstawie zebranych informacji funkcjonariusze szybko namierzyli pojazd biorący udział w zdarzeniu, a następnie zatrzymali jego kierowcę, którym okazał się 41-letni mieszkaniec Wałbrzycha. Od mężczyzny od razu wyczuwalna była silna woń alkoholu, a badanie alkomatem potwierdziło najgorsze przypuszczenia, wskazując rekordowy wynik 3,61 promila. Policjanci na miejscu elektronicznie zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został odholowany na policyjny parking do dyspozycji sądu.

Poważne konsekwencje dla pijanego kierowcy. Grozi mu więzienie i konfiskata auta

Nieodpowiedzialny 41-latek z Wałbrzycha odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za wykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa poza drogą publiczną. Grozi mu surowa kara, w tym pozbawienie wolności do lat trzech oraz długotrwały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. To jednak nie wszystko, ponieważ sąd nałoży na niego także wysoką grzywnę. Zgodnie z nowymi przepisami, 41-latek musi się również liczyć z tym, że jego samochód zostanie skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa.

Widzisz pijanego za kierownicą? Policja apeluje o reakcję

Dolnośląscy policjanci po raz kolejny przypominają o kluczowej roli, jaką odgrywa reakcja świadków na pijanych kierowców. Jeżeli widzimy, że osoba po spożyciu alkoholu zamierza wsiąść za kierownicę, naszym obowiązkiem jest uniemożliwienie jej tego oraz natychmiastowe powiadomienie służb pod numerem alarmowym 112. Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekaże zgłoszenie do dyżurnego policji, który wyśle na miejsce najbliższy patrol. Brak społecznego przyzwolenia na jazdę po alkoholu to najlepszy sposób, by zapobiegać potencjalnym tragediom na drogach.

Źródło: Policja.pl