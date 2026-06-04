Pożar hali w Płocku. Ponad 40 policjantów w akcji ratunkowej

Pożar hali w Płocku. Ewakuacja i ratowanie mienia przy Rembielińskiego

Wszystko zaczęło się w poniedziałkowe popołudnie, gdy do patrolujących miasto funkcjonariuszy dotarła informacja o pożarze hali przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. Policjanci bez wahania przystąpili do działania, koncentrując się na najważniejszym zadaniu, czyli ochronie życia i zdrowia. Priorytetem stała się natychmiastowa ewakuacja wszystkich osób postronnych oraz zwierząt znajdujących się w bezpośredniej strefie zagrożenia. Funkcjonariusze aktywnie pomagali również w ratowaniu mienia, wspierając wynoszenie z terenu objętego ogniem maszyn oraz cennego sprzętu elektronicznego.

Współpraca służb kluczem do sukcesu. Policja udrożniła drogi dla strażaków

Kiedy ogień dynamicznie się rozprzestrzeniał, kluczowe stało się zapewnienie szybkiego i bezproblemowego dojazdu dla wozów straży pożarnej. W akcji brało udział łącznie ponad 40 policjantów, którzy nie tylko zabezpieczali teren, ale również kierowali ruchem na najważniejszych skrzyżowaniach w Płocku, tworząc korytarze dojazdowe dla służb ratunkowych. Profesjonalizm i zaangażowanie płockich funkcjonariuszy zostały docenione przez strażaków, którzy podkreślili ich nieocenioną rolę w powodzeniu całej operacji. Jak zaznaczyli przedstawiciele straży pożarnej, to właśnie błyskawiczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udrożnienie tras dojazdowych pozwoliło na szybkie rozpoczęcie walki z ogniem i uratowanie tego, co było możliwe.

Źródło: Policja.pl