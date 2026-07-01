Gwiazdy na koncercie "Wrocław Przyszłości". Górniak, Margaret, Hyży, Szemplińska i inni na ściance

Koncert "Wrocław Przyszłości" w Polsacie. Plejada gwiazd

Muzyczne show zatytułowane "Wrocław Przyszłości" to projekt, w którym muzyka rozrywkowa spotyka się z klasyką i nowoczesnymi technologiami, co gwarantuje ogromne emocje. Wydarzenie odbyło się 30 czerwca 2026 roku, a scena stanęła na Placu Wolności we Wrocławiu. Całość była transmitowana na żywo w telewizji Polsat. Wśród artystów wykonujących repertuar klasyczny znaleźli się między innymi światowej sławy śpiewak Jakub Józef Orliński, tenor Adam Michalak oraz Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej z towarzyszeniem Tarkowski Orkiestra. Scenę popową uświetniły występy takich artystów jak Edyta Górniak, Margaret, Ralph Kaminski, Alicja Szemplińska, Janusz Radek i Gracjana Górka. Rola gospodarzy wieczoru przypadła Agnieszce Hyży i Tomaszowi Wolnemu. Jak artyści ubrali się na tę okazję?

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Gwiazdy i ich kreacje na koncercie "Wrocław Przyszłości"

Zarówno podczas samych występów, jak i na czerwonym dywanie towarzyszącym koncertowi "Wrocław Przyszłości", znane osobistości ze świata muzyki i telewizji dbały o to, by wyglądać olśniewająco. Na tę szczególną okazję gwiazdy wybrały nieszablonowe stylizacje pełne szyku i ciekawych akcesoriów. Kto najbardziej zachwycił swoimi modowymi decyzjami, a kto wypadł nieco gorzej? Decyzja należy do was. W naszej fotogalerii przygotowaliśmy dla was relację zdjęciową z koncertu oraz ze ścianki, abyście mogli zobaczyć, w czym zaprezentowali się uczestnicy tego wyjątkowego show.