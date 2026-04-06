Gwiazdy "Akacjowej 38" na co dzień. Tak aktorzy z hiszpańskiego hitu wyglądają bez charakteryzacji

Gdzie oglądać serial "Akacjowa 38"? Emisja w TVP

Hiszpańska produkcja "Akacjowa 38" zyskała w Polsce ogromną popularność. Nowe odcinki można oglądać w dni powszednie o godzinie 18:45 na kanale TVP1, natomiast powtórki udostępnia stacja TVP Kobieta. Fani formatu mogą również śledzić losy bohaterów za pośrednictwem platformy TVP VOD. Obecnie rodzima publiczność ogląda czwartą serię, wyprodukowaną w 2018 roku. Całość zamknęła się w niemal 1500 odcinkach, a ostateczny klaps na planie padł w 2021 roku. Oznacza to, że przed polskimi odbiorcami wciąż pozostaje mnóstwo nierozwiązanych wątków oraz niespodziewanych zwrotów akcji.

"Akacjowa 38". Czy wiesz, kto gra najważniejszych bohaterów?

Fabuła "Akacjowej 38". O czym opowiada hiszpańska telenowela?

Telewizyjny hit ukazuje skomplikowane relacje między bogatymi rodami a ich służbą w Madrycie na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego stulecia. Centralną postacią "Akacjowej 38" jest Carmen Sanjurjo, która uciekając od przemocowego małżonka, przyjmuje nowe nazwisko i staje się Manuelą Manzano. W tę kreację wciela się pochodząca z Hiszpanii Sheyla Fariña. Z kolei główną antagonistką formatu pozostaje bezwzględna Cayetana de la Serna, którą gra Sara Miquel.

Ogromna popularność tytułu to w dużej mierze zasługa znakomitej obsady, która uwiarygodniła ekranowe wydarzenia. Sheyla Fariña jako Manuela ujmuje widownię szczerością przekazu, z kolei Gonzalo Trujillo jako Mauro magnetyzuje swoją ekranową prezencją. Równie mocno wyróżnia się Sara Miquel, odgrywająca rolę Cayetany – perfekcyjnej manipulatorki. Przez siedem sezonów przez plan przewinęła się ogromna liczba artystów, jednak zaledwie garstka z nich wystąpiła we wszystkich 1483 nakręconych epizodach.

"Akacjowa 38" wykracza poza ramy klasycznego romansu, serwując widzom wielowątkową opowieść o okrutnych zdradach, pragnieniu zemsty oraz dramatycznej walce o przetrwanie. Każda odsłona telewizyjnego hitu dostarcza nieoczekiwanych rozwiązań fabularnych, które gwarantują emocje aż do napisów końcowych. Właśnie te elementy sprawiły, że polska publiczność tak bardzo zżyła się z bohaterami.

Pełna obsada "Akacjowej 38". Kto gra w serialu?

Na ekranach w produkcji "Akacjowa 38" możemy podziwiać następujące gwiazdy:

Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio

Alejandra Meco jako Teresa Sierra

Sara Miquel jako Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou jako Martín Enraje

Mónica Portillo jako Humildad Varela

Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

Należy podkreślić, że powyższe zestawienie stanowi jedynie wycinek niezwykle bogatej obsady tego formatu.

Aktorzy "Akacjowej 38" prywatnie. Jak wyglądają bez kostiumów?

Produkcje kostiumowe wymagają od twórców specyficznego podejścia do wizerunku postaci. Konieczne są starannie dobrane stroje z epoki, misterne fryzury oraz gruba warstwa charakteryzacji. Zastanawialiście się kiedyś, jak czołowe gwiazdy hiszpańskiej telenoweli prezentują się w codziennym wydaniu, z dala od blasku fleszy? Różnica potrafi być kolosalna.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!