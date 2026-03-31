"Akacjowa 38", odc. 841, 842, 843, 844 - streszczenie. Co wydarzy się od 7 do 10 kwietnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 841. Wtorek 7.04.2026

Diego chce tak bardzo zrazić Blancę do siebie, żeby go znienawidziła. Prosi Huertas, by udawała jego kochankę. Blanca przyłapuje ich in flagranti i zrozpaczony Diego sądzi, że osiągnął cel i Blanca wróci do męża, gdzie po jego śmierci będzie bezpieczna. Susana dowiaduje się od dobrze poinformowanej Ursuli, że w La Deliciosa działa czarny rynek. Grozi, że złoży na właścicieli donos.

"Akacjowa 38" - odcinek 842. Środa 8.04.2026

Blanca jest wzburzona, bo przyłapała Diega z Huertas. Diego żegna się z bratem. Prosi go, by zaopiekował się Blancą i jej dzieckiem. Susana chce donieść policji, że w La Deliciosie odbywa się handel trefnym towarem. Inigo przekupuje ją chińskim jedwabiem. Felipe jest oburzony tym, że Huertas romansuje z Diegiem. Silvia jest pewna, że przekona pułkownika Valverde do zwalczenia spisku przeciwko królowi.

"Akacjowa 38" - odcinek 843. Czwartek 9.04.2026

Jaime chce wysłać Diega na kurację do Szwajcarii. Syn odmawia. Woli jechać z Huertas do kopalni, by w pracy zapomnieć o rychłej śmierci. Susana nakazuje Inigowi i Florze prowadzenie najlepszej ciastkarni w mieście. Tymczasem nowi właściciele La Deliciosy nie umieją piec ciastek. Felipe zdradza pułkownikowi, że w trosce o swoje bezpieczeństwo przyszły król Alfons XIII powołał tajne służby, które tropią potencjalnych królobójców.

"Akacjowa 38" - odcinek 844. Piątek 10.04.2026

Inigo i Flora uczą się od sąsiadek pieczenia ciast, by La Deliciosa pozostała jedną z najlepszych ciastkarni w Madrycie. Huertas zdradza Felipe, że romans z Diegiem to maskarada mająca zrazić Blancę do ukochanego. Pułkownik godzi się pojechać z przewiązanymi oczami do szefa Silvii Reyes. Blanca ma pretensje do Samuela, że przekonał Diega do zerwania związku z nią. Diego wyznaje Felipe, że jest śmiertelnie chory. Przyjaciele żegnają się na zawsze.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: